Με βιντεοσκοπημένο της μήνυμα που μεταδόθηκε χθες (14/6), η Μίντλετον αποκάλυψε ότι τελικά θα συμμετάσχει στην στρατιωτική παρέλαση «Trooping the Colour» που πραγματοποιείται κάθε χρόνο, τιμώντας τα γενέθλια του μονάρχη.

Η Κέιτ συνόδευσε σήμερα (15/6) τα τρία της παιδιά, πρίγκιπα Γεώργιο, πρίγκιπα Σάρλοτ και πρίγκιπα Λούις σε μία άμαξα για την παρέλαση και αργότερα θα συγκεντρωθεί με τα υπόλοιπα μέλη της βασιλικής οικογένειας στο μπαλκόνι του Μπάκιγχαμ για την αεροπορική επίδειξη.

Kate Middleton is seen in public for first time since cancer diagnosis as she joins William and her three children at King's Trooping the Colour parade to the delight of adoring fans https://t.co/6y7dRcbIln pic.twitter.com/Hhdg8w6IjZ

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 15, 2024