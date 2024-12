Η Ουκρανία ανέλαβε την ευθύνη για τη δολοφονία, επιβεβαιώνοντας ότι ήταν υπεύθυνη για την επίθεση. Ο Σουχάρεφ, μια σημαντική προσωπικότητα στον ρωσικό στρατό, είχε εμπλακεί στη χρήση χημικών όπλων στην Ουκρανία. Η βόμβα που τον σκότωσε ήταν κρυμμένη σε ένα σκουτεράκι και εξερράγη κοντά στην κατοικία του.

Το περιστατικό αυτό αποτελεί σημαντική κλιμάκωση στην τρέχουσα εμπόλεμη κατάσταση αναδεικνύοντας τη χρήση στοχευμένων δολοφονιών και μυστικών επιχειρήσεων στο ευρύτερο πλαίσιο του πολέμου μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας.

Ο Αντιστράτηγος Ιγκόρ Κιρίλοφ πέθανε από την έκρηξη μόλις βγήκε από το κτίριο του διαμερίσματός του μαζί με τον βοηθό του, ο οποίος επίσης σκοτώθηκε.

Πιστεύεται ότι είναι ο ανώτερος στρατιωτικός αξιωματούχος που δολοφονείται από τότε που η Ρωσία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

Η επίθεση – για την οποία ανέλαβε την ευθύνη μέλος της ουκρανικής υπηρεσίας ασφαλείας SBU – συνέβη μια μέρα μετά τις κατηγορίες του Κιέβου κατά του Κιρίλοφ για την επίβλεψη της εκτεταμένης χρήσης απαγορευμένων χημικών όπλων εναντίον των Ουκρανών στρατιωτών στην περιοχή της σύγκρουσης.

Κατηγορώντας τον ερήμην για εγκλήματα πολέμου, η υπηρεσία ασφαλείας SBU της Ουκρανίας δήλωσε ότι ήταν υπεύθυνος για περισσότερες από 4.800 τεκμηριωμένες περιπτώσεις χρήσης χημικών όπλων από ρωσικά στρατεύματα από την αρχή του πολέμου.

«Τέτοιο τέλος χωρίς δόξα περιμένει όλους όσους σκοτώνουν Ουκρανούς. Η εκδίκηση για τα εγκλήματα πολέμου είναι αναπόφευκτη», δήλωσε πηγή από την SBU.

Η ρωσική επιτροπή ερευνών επιβεβαίωσε τον θάνατο του στρατηγού, προσθέτοντας ότι έχουν ξεκινήσει έρευνες για την επίθεση. Η Ρωσία έχει αρνηθεί τις κατηγορίες ότι χρησιμοποίησε χημικά όπλα στην Ουκρανία.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν σε ρωσικά κανάλια Telegram έδειξαν την είσοδο ενός κτιρίου κατεστραμμένη και γεμάτη ερείπια, καθώς και δύο σώματα να κείτονται στο χιονισμένο έδαφος γεμάτο αίμα.

Η πόρτα εισόδου του κτιρίου είχε ξεριζωθεί και τα παράθυρα είχαν σπαστεί, ενώ το επίσημο αυτοκίνητο του στρατηγού που είχε φτάσει για να τον παραλάβει στις 6 το πρωί ήταν επίσης κατεστραμμένο.

Η βόμβα φέρεται να ήταν κρυμμένη σε ή πάνω από το ηλεκτρικό σκουτεράκι που βρέθηκε στο σημείο, το οποίο οι συνεργεία έκτακτης ανάγκης εξέταζαν.

A video of Ukraine’s special operation to eliminate high-ranking Russian General Kirilov in Moscow has surfaced online.

The footage shows he and his assistant exiting a building, with the infamous scooter nearby. As they enter the blast zone, the scooter explodes. pic.twitter.com/R9CtkP72fA

