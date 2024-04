Ο Βασιλιάς Κάρολος είναι αρκετά καλά για να επιστρέψει στα δημόσια καθήκοντα πρώτης γραμμής μόλις έντεκα εβδομάδες μετά την ανακοίνωση ότι πάσχει από καρκίνο, ανακοίνωσαν τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, σε μία «εσπευσμένη» δήλωση μετά τα δημοσιεύματα που ήθελαν την υγεία του να επιδεινώνεται.

Μετά από περισσότερο από ένα χρόνο βασιλείας, η βασιλική οικογένεια χτυπήθηκε με τα καταστροφικά νέα ότι ο Βασιλιάς Κάρολος διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη.

Σύμφωνα με δημοσίευση της nypost, η κατάσταση της υγείας του βασιλιά Κάρολου επιδεινώνεται σταδιακά, με αποτέλεσμα οι αξιωματούχοι των Ανακτόρων του Μπάκιγχαμ να έχουν βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο για την επικείμενη κηδεία του – οι προετοιμασίες για την οποία ξεκίνησαν την ημέρα μετά την ταφή της βασίλισσας Ελισάβετ

Ο 75χρονος μονάρχης έχει παραμείνει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας από τότε που ανακοινώθηκε η μάχη του του με τον καρκίνο τον Φεβρουάριο, μάλιστα πολλοί κάνουν λόγο ότι με αυτό τον τρόπο προσπαθεί κρύψει την φθίνουσα κατάστασή του, με πολλές πηγές να λένε στο Daily Beast ότι η κατάσταση δεν είναι «καλή».

Speaking to friends of King Charles in recent weeks about his health, the most common response is a lowering of the voice by half an octave or so, followed by the sombre, drawn-out pronouncement: “It’s not good.”https://t.co/ET5LXRuikd

— The Daily Beast (@thedailybeast) April 25, 2024