Ο εμπορικός πόλεμος, που αναμένεται να έχει συνέχεια με τα αντίμετρα που πιθανόν θα ανακοινώσουν οι εμπορικοί εταίροι των ΗΠΑ, προεξοφλείται πως θα οδηγήσει σε αύξηση τιμών παγκοσμίως.

«Είναι η ανακήρυξη της ανεξαρτησίας μας», είπε ο Τραμπ κατά την ομιλία του στον Κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου, παρουσιάζοντας μια λίστα με «αμοιβαίους» τελωνειακούς δασμούς. «Αμοιβαίοι σημαίνει πως ό,τι κάνουν σε εμάς, κάνουμε σε αυτούς. Είναι πολύ απλό, δεν θα μπορούσε να είναι πιο απλό», συμπλήρωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, υπογραμμίζοντας πως είναι «μια από τις πιο σημαντικές ημέρες στην αμερικανική ιστορία».

Οι βαρύτεροι δασμοί, 34%, επιβάλλονται στις εισαγωγές από την Κίνα. Δασμοί 20% επιβάλλονται στις εισαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υψηλοί είναι επίσης οι δασμοί για τα προϊόντα που εισάγονται από την Ιαπωνία (24%), την Ινδία (26%) και την Ελβετία (31%).

Δύο χώρες της νοτιοανατολικής Ασίας, η Καμπότζη και το Βιετνάμ, υφίστανται τους υψηλότερους δασμούς ποσοστιαία: τα προϊόντα τους θα δασμολογούνται στις ΗΠΑ με 49% και 46% αντίστοιχα.

Επιπλέον ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε την επιβολή δασμών 25% σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα και ανταλλακτικά, συνολικής αξίας σχεδόν 600 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Το πρακτορείο ειδήσεων Reuters τόνισε πως προκάλεσε κατάπληξη το γεγονός ότι επιβάλλονται ταυτόχρονα δασμοί 25% στους φορητούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές, από τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες εισαγωγές στις ΗΠΑ, αξίας 138,5 δισεκ. δολαρίων το 2024.

Ο αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ συμβούλεψε χθες Τετάρτη «όλες» τις κυβερνήσεις σε διεθνές επίπεδο να το σκεφτούν προτού «ανταποδώσουν» τους δασμούς που ανήγγειλε πως θέτει σε εφαρμογή η κυβέρνηση του Ρεπουμπλικάνου προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, προειδοποιώντας εναντίον «κλιμάκωσης».

«Συγκρατηθείτε, απορροφήστε το χτύπημα, περιμένετε να δείτε πώς θα εξελιχτεί η κατάσταση. Καθώς, αν ανταποδώσετε, θα υπάρξει κλιμάκωση», διεμήνυσε ο κ. Μπέσεντ.

Οι τελωνειακοί δασμοί που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απειλούν να καταφέρουν «μείζον πλήγμα» στην παγκόσμια οικονομία, προειδοποίησε σήμερα η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, διαμηνύοντας πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι «έτοιμη να ανταποδώσει» τα μέτρα αυτά.

Οι συνέπειες θα είναι πολύ σοβαρές για εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, υπογράμμισε η πρόεδρος της Κομισιόν, στεκόμενη στο ότι θα υποφέρουν ιδίως όλες οι επιχειρήσεις.

Η κυρία φον ντερ Λάιεν πρόσθεσε πως η ΕΕ πέρα από το ότι έτοιμη να αντιδράσει, προετοιμάζει ήδη περαιτέρω πακέτα μέτρων για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της.

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.

Europe is prepared to respond.

We’ll always protect our interests and values.

We’re also ready to engage.

And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2025