Ο 76χρονος μονάρχης φέρεται να αντιδρά έντονα για μικρές λεπτομέρειες, αν και το μετανιώνει αμέσως, όπως αποκαλύπτεται στο βιβλίο του βασιλικού εμπειρογνώμονα και δημοσιογράφου Tom Quinn, που αναμένεται να δημοσιευτεί στις 18 Φεβρουαρίου.

Το βιβλίο, το οποίο αποκαλύπτει ειδήσεις από υπηρέτες της βασιλικής οικογένειας τα τελευταία χρόνια, δίνει μια εσωτερική άποψη για το πώς είναι πραγματικά η ζωή στο βασιλικό νοικοκυριό.

Ανθρώποι που γνωρίζουν τα παρασκήνια εξήγησαν ότι ο Κάρολος και η Βασίλισσα Καμίλα πάντα φέρονται καλά στους υπαλλήλους τους, αλλά ο Βασιλιάς είναι επιρρεπής σε “μικρές εκρήξεις εκνευρισμού”.

Ο Κάρολος, που είναι ευρέως γνωστός για τον χαρακτήρα του και έχει εκνευριστεί δημόσια για τα στυλό του που δεν λειτουργούσαν αρκετές φορές, έχει πολύ συγκεκριμένες απαιτήσεις για το πώς πρέπει να εκτελούνται οι δουλειές.

Φέρεται να έχει αναστατωθεί αν δεν του δινόταν η “σωστή κούπα τσαγιού” και έχει επίσης απόψεις για το πώς πρέπει να τοποθετείται η οδοντόκρεμα στην οδοντόβουρτσά του.

Σε ένα απόσπασμα από το βιβλίο Yes Ma’am: The Secret Life of Royal Servants, το οποίο δημοσιεύθηκε από το FEMAIL, ένας υπηρέτης θυμάται: «Ο Κάρολος και η Καμίλα φέρονται καλά στους υπαλλήλους τους, αλλά πάντα νιώθεις ότι θα πετάξουν χωρίς αεροπλάνο παρά να σε προσκαλέσουν να πιείς τσάι μαζί τους.

«Και ο Κάρολος έχει μικρές εκρήξεις εκνευρισμού με το προσωπικό του – ίσως γιατί δεν του δόθηκε η ακριβώς σωστή κούπα τσαγιού, τα παπούτσια του δεν ήταν τέλεια γυαλισμένα ή η οδοντόκρεμα δεν ήταν τοποθετημένη στην οδοντόβουρτσά του με τον ακριβή τρόπο που την προτιμά».

«Χάνει την ψυχραιμία του σε δευτερόλεπτα, αλλά συνήθως το μετανιώνει γρήγορα.»

Ο Βασιλιάς Κάρολος έχει γίνει γνωστός για τις περιστασιακές εξάρσεις θυμού του κατά τη διάρκεια των χρόνων, με την πιο διάσημη να αφορά μια διαμαρτυρία για ένα στυλό.

Το 2022, ο Κάρολος εξέφρασε την απογοήτευσή του για ένα στυλό ενώ υπέγραφε το βιβλίο επισκεπτών στο Κάστρο Χίλσμπορο, λέγοντας στους αυλικούς του «δεν αντέχω αυτό το καταραμένο πράγμα».

Μερικές μέρες νωρίτερα, ο Βασιλιάς έκανε μια έντονη κίνηση να ζητήσει από έναν βοηθό να μετακινήσει μια μελάνη, ενώ υπέγραφε έγγραφα όταν ανακηρύχθηκε νέος Βασιλιάς.

Εν τω μεταξύ, πέρυσι, ο εκνευρισμένος Βασιλιάς Κάρολος παραπονέθηκε λέγοντας «ποτέ δεν μπορούμε να είμαστε στην ώρα μας», ενώ περίμενε στο λεωφορείο έξω από την Αββαείο του Γουέστμινστερ ενόψει της Στέψης του, σύμφωνα με όσα ανέφεραν αναγνώστες χειλιών.

Οι περιστασιακές εκρήξεις θυμού του Βασιλιά Καρόλου και οι τακτικές εκφοβισμού του Πρίγκιπα Ανδρέα φαίνεται να «κληρονομήθηκαν σε διαφορετικά μέτρα από τον Πρίγκιπα Ουίλιαμ και τον Πρίγκιπα Χάρι», γράφει ο Tom Quinn.

«Και οι δύο εκνευρίζονται πολύ γρήγορα», είπε ένα πρώην μέλος του προσωπικού. «Καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, είχαν αυτούς τους ανθρώπους να τα κάνουν όλα για αυτούς, οπότε είναι πολύ επιλεκτικοί. Είναι φυσικό γι’ αυτούς.

«Οι άνθρωποι που έχουν όλα έτοιμα για αυτούς από την παιδική τους ηλικία τείνουν να είναι κάπως κακομαθημένοι και επιρρεπείς σε εξάρσεις θυμού, επειδή δεν έχουν ιδέα πόση δουλειά απαιτείται για το πλύσιμο, το σιδέρωμα, το γυάλισμα και το ράψιμο όταν δεν έχουν κάνει τίποτα από αυτά οι ίδιοι».