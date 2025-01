Μέλη του στενού κύκλου του Τζιμ Μόρισον συμμετέχουν στη νέα σειρά ντοκιμαντέρ Before the End: Searching for Jim Morrison (που κυκλοφόρησε τώρα), μεταξύ των οποίων και ο Άντυ ο οποίος παρέχει σπάνιες πληροφορίες για την ψυχολογία του αδελφού του λίγο πριν από τον θάνατό του τον Ιούλιο του 1971, σε ηλικία 27 ετών.

«Ο τρόπος ζωής του [τον σκότωσε]. Προφανώς έπινε υπερβολικά,» λέει ο Άντυ στη σειρά. «Νομίζω πως μέχρι εκείνη τη στιγμή ήταν υπέρβαρος και, ξέρετε, αν δεν είσαι σε καλή υγεία και πίνεις υπερβολικά και ασχολείσαι με ναρκωτικά, δεν είναι και τόσο δύσκολο να συμβεί.»

Ερωτήματα για τον θάνατο του Μόρισον έχουν ανακύψει για δεκαετίες, καθώς η αιτία θανάτου θεωρήθηκε καρδιακή προσβολή και δεν πραγματοποιήθηκε νεκροτομή. Ο ροκ σταρ βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμά του στο Παρίσι, στις 3 Ιουλίου 1971. Το γεγονός ότι δεν πραγματοποιήθηκε νεκροψία τροφοδότησε φήμες και θεωρίες συνωμοσίας για τον θάνατο του. Η σύντροφός του, Πάμελα Κούρσον, η οποία πέθανε τρία χρόνια αργότερα από υπερβολική χρήση ηρωίνης είχε δηλώσει στις Αρχές ότι τον βρήκε νεκρό στην μπανιέρα του διαμερίσματός τους, μετά από μια έξοδο στον κινηματογράφο.

Σύμφωνα με τον Independent, σε μια ιδιωτική τελετή διάρκειας οκτώ λεπτών, μόλις πέντε άτομα αποχαιρέτησαν τον θρυλικό τραγουδιστή. Κηδεύτηκε στο νεκροταφείο Pere Lachaise στο Παρίσι, ενώ η είδηση του θανάτου του έγινε γνωστή έξι ημέρες αργότερα.

«Σπίτι μου 2»: Δείτε εδώ τα 35 SOS – Αναλυτικός οδηγός για το πρόγραμμα

TikTok: Αυτός είναι ο νέος αντίπαλος – Οι Αμερικανοί στρέφονται στους… Κινέζους

Αλέξης Κούγιας: Η νέα τοποθέτηση του για τον Μπιμπίλα, την Ακρίτα και τον Κασσελάκη – Στο στόχαστρο Όθων Παπαδόπουλος και η Φαίη Σκορδά

Λος Aντζελες: Στις φλόγες το αρχείο Σένμπεργκ