Ο New Glenn έχει προγραμματιστεί να απογειωθεί από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα το πρωί της Δευτέρας, κατά τη διάρκεια ενός χρονικού «παραθύρου» τριών ωρών, εφόσον το επιτρέψουν οι καιρικές συνθήκες.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε ζωντανά εδώ:

LIVE NOW: Tune in to watch the NG-1 webcast https://t.co/WQR7sJIU6I

— Blue Origin (@blueorigin) January 13, 2025