Το ανησυχητικό βίντεο, που ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δείχνει τον άνδρα αεροσυνοδό στην πτήση 221 προς Πόρτλαντ, Όρε., προσπαθώντας απεγνωσμένα να σώσει τη γυναίκα επιβάτη αφού ο άνδρας πίσω της άρπαξε ξαφνικά τα μαλλιά της πριν απογειωθεί από το Όκλαντ της Καλιφόρνια την 1η Φεβρουαρίου.

«Άσε τα μαλλιά της!» ακούγεται κάποιος να φωνάζει καθώς ο αεροσυνοδός προσπαθεί να βγάλει τα χέρια του άντρα από το κεφάλι της.

Όταν αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να τα καταφέρει, ο αεροσυνοδός αρχίζει να χτυπάει τον άντρα στο λαιμό και τον κορμό μέχρι που ο απείθαρχος επιβάτης τελικά υποχωρεί και αφήνει τη φοβισμένη γυναίκα, την οποία βοήθησαν να βγει από το διάδρομο άλλοι ιπτάμενοι.

Ο αεροσυνοδός φαίνεται να σπρώχνει το πρόσωπο του άνδρα προς τα πίσω, κρατώντας τον στη θέση του καθώς ο επιβάτης άρχισε να ουρλιάζει ανεξέλεγκτα.

Μετά τις γροθιές του αεροσυνοδού, ο άνδρας για δευτερόλεπτα έχασε τις αισθήσεις του, ενώ μετά ξεκίνησε να ουρλιάζει.

Αυτόπτης μάρτυρας που ανήρτησε το βίντεο στο Χ, περιέγραψε ότι ο άνδρας που δέχθηκε τις γροθιές «μιλούσε ακατανόητα και κινούνταν συνεχώς μπρος-πίσω» πριν το περιστατικό.

Λόγω του επεισοδίου, το αεροπλάνο επέστρεψε στο αεροδρόμιο του Όκλαν,τ με αστυνομικούς να συλλαμβάνουν τον άνδρα.

Η ανακοίνωση της Alaska Airlines

Σε ανακοίνωσή της η Alaska Airlines επιβεβαίωσε το περιστατικό που σημειώθηκε την 1η Φεβρουαρίου και επαίνεσε τον αεροσυνοδό για τις κινήσεις του: «Ο άνδρας φάνηκε να έχει κάποιο ιατρικό επεισόδιο που εξελίχθηκε σε επίθεση εκ μέρους του σε βάρος άλλων επιβατών και του πληρώματος».

Visuals of an Alaska Airlines flight attendant rescuing one woman where a Passenger from the back seat (having Psychosis) grabs the woman’s hair and would not leave.

Flight attendant punches him until he finally let her free during the Alaska Airlines Flight 2221 from Oakland,… pic.twitter.com/Opbpxr7x6h

— FL360aero (@fl360aero) February 9, 2025