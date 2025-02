Ο West δήλωσε ότι είναι «Ναζί» και εξέφρασε θαυμασμό για τον Αδόλφο Χίτλερ, λέγοντας ότι «ο Χίτλερ ήταν τόσο φρέσκος». Επιπλέον, έκανε υποτιμητικά σχόλια για τον μουσικό Sean ‘Diddy’ Combs και τον εκλιπόντα σχεδιαστή μόδας Virgil Abloh.

Απαντώντας στην ενέργεια του Μασκ, ο Γουέστ έγραψε: «Ο Έλον σταμάτησε να με ακολουθεί, οπότε δεν ξέρω για πόσο θα παραμείνω στο Twitter/X. Αν με βγάλουν, πηγαίνετε στο Yeezy.com». Ο λογαριασμός του αργότερα αναστάλθηκε.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά κατακραυγή από τον ηθοποιό της θρυλικής σειράς «Φιλαράκια», Ντέιβιντ Σουίμερ, ο οποίος κατηγόρησε τον Μασκ ότι δίνει πλατφόρμα σε «ένα διαταραγμένο ρατσιστή».



Ο Σουίμερ ανήρτησε το Post του Γουέστ στο X που έγραφε «ΕΙΜΑΙ ΝΑΖΙ» και καταδίκασε τον Μασκ, λέγοντας:

«Δεν μπορούμε να σταματήσουμε έναν διαταραγμένο από το να εκτοξεύει μίσος, αλλά μπορούμε να σταματήσουμε να του δίνουμε βήμα. Ο Kanye West έχει 32,7 εκατ. followers στην πλατφόρμα σου, X. Αυτό είναι διπλάσιος αριθμός ανθρώπων από τον αριθμό των Εβραίων που υπάρχουν. Η αρρωστημένη ρητορική μίσους του οδηγεί σε πραγματική βία κατά των Εβραίων», έγραψε, μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός.

Ο ράπερ έγραψε το βράδυ της Κυριακής: «Αποσυνδέομαι από το Twitter. Εκτιμώ τον Elon που μου επέτρεψε να ξεσπάσω». Και συνέχισε: «Αγαπώ όλους εσάς που μου δώσατε την ενέργεια και την προσοχή. Να ξανασυνδεθούμε. Καλησπέρα και καληνύχτα».



Kanye West deactivated his X account… saying he crashed out is an understatement. From posting porn to berating women, to hyper-criticism of Jews. pic.twitter.com/CKYEeHI9Ls

— Jay (@RealMezmo) February 10, 2025