Τα πλάνα κλειστού κυκλώματος που οδήγησαν στη σύλληψη του Solomon Galligan, 33, εμφανίστηκαν για πρώτη φορά τη Δευτέρα στις οικογένειες των παιδιών που εμπλέκονται στην τρομακτική δοκιμασία στο δημοτικό σχολείο Black Forest Hills στην Aurora την περασμένη Παρασκευή, σύμφωνα με το CBS Colorado.

«Ήταν δύσκολο — ήταν πραγματικά δύσκολο», είπε ένας από τους γονείς, ο Dante White, όταν είδε το βίντεο που απέδειξε πως το παιδί του δεν είχε υπερβάλει στο πόσο τρομακτικό ήταν το σκηνικό.

Το βίντεο δείχνει μια φιγούρα να κρατά μια κουβέρτα να περπατά δίπλα σε έναν φράχτη καθώς περισσότεροι από δώδεκα νεαροί μαθητές παίζουν αθώα έξω κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Στη συνέχεια, τα παιδιά τρέχουν μακριά καθώς ο ύποπτος απαγωγέας τρέχει προς το μέρος τους, με κάποιους να φωνάζουν, «Ξένος κίνδυνος», σύμφωνα με έγγραφα που έχουν δημοσιευτεί προηγουμένως.

Ο Solomon Galligan κατάφερε να πιάσει ένα παιδί αλλά εκείνος ξέφυγε όταν ο Galligan σκόνταψε και έχασε την ισορροπία του.

Σύμφωνα με την καταγγελία, το παιδί που καταδίωκε ο άνδρας ενημέρωσε τις αρχές ότι ο ύποπτος είχε μακριά ράστα μαλλιά και ήταν ντυμένος με σκούρο παντελόνι και μπλε φούτερ με κουκούλα.

Ένας βοηθός δασκάλου φώναξε στον ύποπτο που τράπηκε σε φυγή καθώς πλησίαζε ένας άλλος.

Το παιδί ανέφερε ότι είχε λευκή σκόνη στο πρόσωπό του και μύριζε αλκοόλ. Αμέσως μετά το περιστατικό, ένας γονέας ειδοποίησε το προσωπικό του σχολείου ότι ένας άνδρας που ταίριαζε στην περιγραφή του υπόπτου εντοπίστηκε κοντά στην περιοχή.

Όταν οι αστυνομικές αρχές πλησίασαν τον Galligan στο φαρμακείο, αυτός ισχυρίστηκε ότι δέχθηκε επίθεση και ζήτησε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. Μετά από έλεγχο, οι Αρχές ανακάλυψαν ότι ο Galligan ήταν εγγεγραμμένος σεξουαλικός παραβάτης.

Συγκεκριμένα, ανακάλυψαν πως το 2011 είχε καταδικαστεί για σεξουαλική επαφή χωρίς τη θέληση του άλλου προσώπου.

Ο Galligan συνελήφθη για απαγωγή δευτέρου βαθμού. Αυτή τη στιγμή κρατείται στη φυλακή της κομητείας Arapahoe με εγγύηση 25.000 δολαρίων σε μετρητά ή με εγγύηση. Ο Galligan, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως άνδρας, είχε μοιραστεί στο παρελθόν αναρτήσεις σχετικά με τη μετάβαση του φύλου του.

NEW: Transgender s*x offender attempts to kidnap a young boy during recess at his elementary school

Solomon Galligan, 33, was caught on camera entering Black Forest Hills Elementary School in Aurora, Colorado, around 2;20 pm on April 22, according to Aurora Police

Parents saw… pic.twitter.com/BSr3muUuVI

— Unlimited L’s (@unlimited_ls) May 1, 2024