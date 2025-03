Τουρκία: Νέο «χτύπημα» Ιμάμογλου - «Το έθνος θα κερδίσει, ποτέ μη χάνετε την Ελπίδα»

χρόνος ανάγνωσης: < 1 λεπτό

FILE PHOTO: Istanbul Mayor Ekrem Imamoglu from the main opposition Republican People's Party (CHP), speaks during a rally to protest against the arrest of Esenyurt Mayor Ahmet Ozer, in Istanbul, Turkey, October 31, 2024. REUTERS/Dilara Senkaya/File Photo