Η μητροπολιτική αρχή της Μπανγκόκ ανακοίνωσε πως 32 άνθρωποι τραυματίστηκαν και 83 παραμένουν αγνοούμενοι, με τους περισσότερους από αυτούς να έχουν θαφτεί κάτω από τα μπάζα που προκάλεσε η κατάρρευση ενός 33ώροφου ουρανοξύστη υπό ανέγερση σε μια συνοικία της ταϊλανδικής πρωτεύουσας.

Η Ιαπωνία έχει πολλά ενεργά ηφαίστεια και βρίσκεται στον αποκαλούμενο «Δακτύλιο της Φωτιάς» του Ειρηνικού, όπου τέμνονται τεκτονικές πλάκες με αποτέλεσμα να υπάρχει έντονη σεισμική και ηφαιστειακή δραστηριότητα.

Η ένοπλη πτέρυγα της σκιώδους κυβέρνησης εθνικής ενότητας της Μιανμάρ, η οποία συντονίζει τον αγώνα κατά της χούντας που έχει καταλάβει την εξουσία, κήρυξε σήμερα μονομερή κατάπαυση του πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις αρωγής των σεισμοπλήκτων.

Η Δύναμη Λαϊκής Άμυνας (People’s Defence Force / PDF) «θα σταματήσει για δύο εβδομάδες τις επιθετικές στρατιωτικές επιχειρήσεις, με εξαίρεση τις αμυντικές ενέργειες, σε περιοχές που επλήγησαν από τον σεισμό», αρχής γενομένης από την 30ή Μαρτίου 2025, αναφέρει η ανακοίνωση του κινήματος.

Η PDF διαβεβαιώνει πως «θα συνεργαστεί με τον ΟΗΕ και μη κυβερνητικές οργανώσεις» προκειμένου να διαφυλάξει την ασφάλεια και τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας, καθώς και τη δημιουργία προσωρινών καταυλισμών αρωγής των σεισμοπλήκτων σε περιοχές που βρίσκονται υπό τον έλεγχό της.

Ο ισχυρός σεισμός μεγέθους 7,7 βαθμών που συγκλόνισε την Παρασκευή το κεντρικό τμήμα της Μιανμάρ έχει στοιχίσει τη ζωή σε τουλάχιστον 1.644 ανθρώπους, σύμφωνα με προσωρινό απολογισμό του στρατιωτικού καθεστώτος που κυβερνά αυτήν τη χώρα της νοτιοανατολικής Ασίας.

Μετά το πραξικόπημα που ανέτρεψε την εκλεγμένη κυβέρνηση της βραβευμένης με Νόμπελ Ειρήνης Αούνγκ Σαν Σου Τσι, το 2021, η χούντα της Μιανμάρ προσπαθεί να επιβάλει την εξουσία της, πολεμώντας τόσο τους αντάρτες της PDF όσο και ένοπλες μειονοτικές ομάδες που ελέγχουν αρκετές παραμεθόριες περιοχές.

Ο απολογισμός από τον σεισμό των 7,7 βαθμών που σημειώθηκε την Παρασκευή (28/3) στη Μιανμάρ ανήλθε σε 1.644 νεκρούς και 3.408 τραυματίες, ανακοίνωσε η χούντα που βρίσκεται στην εξουσία.

Τουλάχιστον 139 άνθρωποι εξακολουθούν να θεωρούνται αγνοούμενοι, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Εξάλλου, δέκα άνθρωποι σκοτώθηκαν, 42 τραυματίστηκαν και 78 θεωρούνται αγνοούμενοι στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, Μπανγκόκ.

Νωρίτερα, μια γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα ερείπια ενός κτιρίου που κατέρρευσε στο Μανταλέι της Μιανμάρ, κοντά στο επίκεντρο του καταστροφικού σεισμού, ανέφεραν δημοσιογράφοι του AFP. Η 30χρονη Πιού Λάι Κάινγκ διασώθηκε από τα ερείπια του κτιριακού συγκροτήματος κατοικιών Sky Villa 30 ώρες μετά τον σεισμό και μεταφέρθηκε σε φορείο για να την αγκαλιάσει ο σύζυγός της, ο Γιέ Αούνγκ, προτού διακομιστεί στο νοσοκομείο. Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση των έξι από τους δώδεκα ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου κατοικιών.

Το AFP κάνει απολογισμό της βοήθειας που έχει προσφέρει μέχρι στιγμής η διεθνής κοινότητα:

–Η Κίνα έστειλε μία ομάδα 82 διασωστών στη Μιανμάρ, ανακοίνωσε το κινεζικό υπουργείο Διαχείρισης Εκτάκτων Αναγκών.

Μια άλλη ομάδα, από την επαρχία Γιουνάν, έφτασε επίσης σήμερα στη Γιανγκόν, το οικονομικό κέντρο της Μιανμάρ, ανέφερε η κινεζική κρατική τηλεόραση CCTV.

Η κινεζική κυβέρνηση θα παράσχει επίσης στη χώρα επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν (12,7 εκατομμύρια ευρώ), ανακοίνωσε σήμερα η κινεζική υπηρεσία διεθνούς βοήθειας.

–Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεσμεύτηκε χθες Παρασκευή ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα βοηθήσουν τη Μιανμάρ μετά τον σεισμό.

«Αυτή είναι μια πραγματική καταστροφή και θα βοηθήσουμε», είπε ο Τραμπ σε δημοσιογράφους από το Οβάλ Γραφείο.

–Το Χονγκ Κονγκ ανακοίνωσε ότι έστειλε σήμερα ομάδα 51 ατόμων, μεταφέροντας 9 τόνους εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων συσκευών ανίχνευσης ζωής και δύο σκύλων διάσωσης.

–Η Ινδία έστειλε ένα στρατιωτικό αεροπλάνο που μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια στη Μιανμάρ, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών της.

«Μια ομάδα έρευνας και διάσωσης και μια ιατρική ομάδα συνοδεύουν επίσης αυτήν την πτήση», είπε.

«Θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε την κατάσταση καθώς εξελίσσεται», πρόσθεσε, υποσχόμενος περαιτέρω βοήθεια.

–Το υπουργείο Εξωτερικών της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα στείλει ανθρωπιστική βοήθεια 2 εκατομμυρίων δολαρίων «για να υποστηρίξει τις προσπάθειες αρωγής και διάσωσης».

Η Σεούλ είπε ότι θα μπορούσε να στείλει πρόσθετη βοήθεια εάν η κατάσταση επιδεινωθεί.

–Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) ανακοίνωσε ότι έχει ενεργοποιήσει το σύστημα ανταπόκρισης έκτακτης ανάγκης και κινητοποίησε το κέντρο επιμελητείας του στο Ντουμπάι για να προετοιμάσει προμήθειες για τους τραυματίες.

Ο ΠΟΥ συντονίζει την απάντησή του στον σεισμό από τα κεντρικά του γραφεία στη Γενεύη επειδή «τον θεωρούμε τεράστιο γεγονός», δήλωσε στους δημοσιογράφους χθες Παρασκευή η εκπρόσωπος Μάργκαρετ Χάρις.

–Το ιρανικό υπουργείο Εξωτερικών απέστειλε σήμερα τα συλλυπητήρια της Τεχεράνης στους λαούς και τις κυβερνήσεις της Μιανμάρ και της Ταϊλάνδης και εξέφρασε την ετοιμότητά του να συμβάλει στην ανθρωπιστική προσπάθεια.

«Ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Εσμαήλ Μπακαέι (…) ανακοίνωσε ότι η χώρα μας είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε επιχειρήσεις αρωγής και διάσωσης», σύμφωνα με ανακοίνωση.

–Το υπουργείο Εξωτερικών της Μαλαισίας ανακοίνωσε επίσης την αποστολή μιας ομάδας βοήθειας στη Μιανμάρ, αποτελούμενη από έναν διοικητή και 49 διασώστες «για να υποστηρίξει τις συνεχιζόμενες ανθρωπιστικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις παροχής βοήθειας».

Ο υπουργός Εξωτερικών Μοχάμεντ Χασάν δήλωσε ότι το μπλοκ ASEAN, του οποίου είναι μέλη η Μιανμάρ και η Ταϊλάνδη, «είναι έτοιμο να βοηθήσει» τις δύο χώρες.

–Ο πρόεδρος της Ινδονησίας Πραμπόβο Σουμπιάντο εξέφρασε τα συλλυπητήριά του στη Μιανμάρ και την Ταϊλάνδη.

«Οι σκέψεις και οι προσευχές μας είναι με τους ανθρώπους και των δύο χωρών σε αυτή τη δύσκολη στιγμή», έγραψε ο Ινδονήσιος ηγέτης στο X το βράδυ της Παρασκευής.

«Η Ινδονησία είναι έτοιμη να παράσχει όλη την απαραίτητη υποστήριξη για τις προσπάθειες ανοικοδόμησης στις πληγείσες περιοχές», διαβεβαίωσε.

Ιδιαίτερα επικίνδυνο χαρακτήρισε το ρήγμα στην Μιανμάρ που «έδωσε» σεισμό 7,7 Ρίχτερ ο επικεφαλής του ελληνικού Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης.

«Η περιοχή που συνέβη ο σεισμός, η πληγείσα περιοχή είναι στα όρια των σφαιρικών πλακών. Το ρήγμα που προκάλεσε τον σεισμό έχει τεράστιο δυναμικό, έχει δώσει στον τελευταίο αιώνα έξι μεγάλους σεισμούς, άνω των 7 Ρίχτερ», τόνισε μιλώντας στο ΕΡΤNews και την εκπομπή NEWSROOM. Υπογράμμισε πως «δεν μιλάμε για μια συνηθισμένη ζώνη ρηξιγενή, από εκεί και πέρα μιλάμε για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο ρήγμα , με μήκος 1.200 χιλιομέτρων και μάλιστα μέσα στη χερσαία περιοχή, διασχίζει πόλεις το ρήγμα».

«Θεωρώ ότι έχει όλα τα στοιχεία για να γίνει πολύ επικίνδυνη κατάσταση», συνέχισε τονίζοντας πως «έχει και μια εντελώς ευθύγραμμη συνεχή μορφή. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ρήγματα ευθύγραμμα και είναι μια ιδιότητα που του δίνει κάποιες εξαιρετικές ταχύτητες στη διάδοση της θραύσης της διάρρηξης που το κάνει αυτό ακόμη πιο επικίνδυνο».

Ερωτηθείς για τα θύματα και τον μεγάλο αριθμό θυμάτων που υπολογίζεται ότι θα υπάρξουν ο κ. Καραστάθης τόνισε πως «ο αριθμός των θυμάτων στους προηγούμενους σεισμούς δεν ήταν πολύ μεγάλος σε σχέση με τον σημερινό γιατί η δόμηση τα παλαιά χρόνια στις δεκαετίες του ’50 και πιο πριν ήταν με ξύλινα χαμηλά. Κατασκευάζονταν κατασκευές, ξύλινες κατασκευές οι οποίες ενδεχομένως να μην είχαν το ίδιο σεισμικό κίνδυνο με τις σημερινές που είναι μεν από σκυρόδεμα, αλλά δεν ξέρω με τι κανονισμούς έχουν χτιστεί τουλάχιστον οι περισσότερες απ’ αυτές. Άρα αυτό θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στο πού θα κυμανθούν και τα θύματα».

Οι προβλέψεις για την μετασεισμική ακολουθία

Αναφερόμενος στη μετάσεισμική ακολουθία τόνισε πως «σίγουρα θα είναι εκτεταμένη και στον χρόνο και πλούσια σε αριθμό σεισμών. Είναι υπαρκτός επίσης ο κίνδυνος να έχουμε και συνέχεια με κάποιο παρόμοιου μεγέθους σεισμό σε κάποιο γειτονικό μέρος του ρήγματος» υπογραμμίζοντας πως υπάρχει προϊστορία για κάτι τέτοιο. Όπως εξήγησε «η ζώνη αυτή των 1200 μέτρων δεν έσπασε ολόκληρη. Έτσι υπάρχουν διάφορα τμήματα αυτής της ζώνης. Ενδεχομένως να προκληθεί στην ίδια ζώνη η θραύση κάποιου άλλου τμήματος όπως το 1929 -1930 είχαμε 3 διαδοχικούς σεισμούς, το ΄46 είχαμε ένα δίδυμο σεισμό».

Κλείνοντας ο κ. Καραστάθης υπογράμμισε πως «θα υπάρχει μια πλούσια δραστηριότητα η οποία θα διατηρηθεί για πάρα πολλούς μήνες».

Σεισμός στην Μιανμάρ: Πισίνα σε ταράτσα στην Κίνα ξεχείλισε παρασύροντας πεζούς

Ένα ακόμη βίντεο που «κόβει» την ανάσα δημοσιεύτηκε στα social media και απεικονίζει την στιγμή που μία πισίνα σε ταράτσα κτηρίου στην Κίνα υπερχειλίζει, παρασύροντας πεζούς που έτυχε να περνούν κάτω από το οικοδόμημα.

Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και αποτελεί ένα από τα δεκάδες τρομακτικά ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

WATCH: People swept away by water from rooftop pool during earthquake in Yunnan, China pic.twitter.com/grH9hb94XV — BNO News Live (@BNODesk) March 28, 2025

Παρόμοιες εικόνες με πισίνες να ξεχειλίζουν από τον σεισμό καταγράφηκαν και χθες στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης:

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

A skyscraper under construction collapsed in Bangkok following a 7.7 magnitude earthquake that struck central Myanmar on Friday, March 28. The quake, which caused panic in both Yangon and Bangkok, was followed by a powerful aftershock, and Thai authorities have declared a state… pic.twitter.com/ss2XGlxP2p — Islam Channel (@Islamchannel) March 28, 2025

Earthquake shook Bangkok after earthquake measuring 7.7 having epicenter in Myanmar struck Thai capital. A horrible visual of under-construction skyscraper collapse making rounds.#earthquake #Bangkokpic.twitter.com/bkLn7II4Hj — CricChat (@CrickettChat) March 28, 2025

Σε κάποια βίντεο φαίνονται, μάλιστα, άνθρωποι να πέφτουν από την ίδια την πισίνα στο έδαφος, παρασυρόμενοι από τα νερά…