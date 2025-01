Ο πρώην πλέον πρόεδρος της Αμερικής, Τζο Μπάιντεν απηύθυνε προειδοποιήσεις για το μέλλον της χώρας, όπως την απειλή μιας «ολιγαρχίας που διαμορφώνεται», την οποία χαρακτήρισε ως κίνδυνο για τη δημοκρατία της Αμερικής.

«Σήμερα, στην Αμερική διαμορφώνεται μια ολιγαρχία ακραίου πλούτου, δύναμης και επιρροής που κυριολεκτικά απειλεί ολόκληρη τη δημοκρατία μας, τα βασικά δικαιώματα και τις ελευθερίες μας, αλλά και τη δίκαιη ευκαιρία σε όλους να προχωρήσουν μπροστά», δήλωσε χθες ο Μπάιντεν λίγες ημέρες πριν αποχωρήσει από μια τετραετή προεδρία και μια ολόκληρη ζωή σε δημόσια αξιώματα.

Ο Μπάιντεν παρομοίασε τη σημερινή φουρνιά μεγιστάνων της τεχνολογίας με τους «ληστές βαρόνους» του 19ου αιώνα, άνδρες όπως τον Τζον Ντ. Ροκφέλερ και τον Άντριου Κάρνεγκι. Υπενθυμίζοντας την αποχαιρετιστήρια ομιλία του Προέδρου Ντουάιτ Αϊζενχάουερ που προειδοποιούσε για το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, ο Μπάιντεν κατήγγειλε ένα «τεχνολογικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα που θα μπορούσε να θέσει πραγματικούς κινδύνους για τη χώρα μας».

Ο Μπάιντεν εκφώνησε την ομιλία του έχοντας πίσω του εικόνες της οικογένειάς του, συμπεριλαμβανομένου του θανόντος γιου του Μπο. Σύμφωνα με το δημοσίευμα της Washington Post, η φωνή του ακουγόταν τραχιά και «κόλλαγε» σε μερικές λέξεις, αλλά σε μεγάλο βαθμό έφερε εις πέρας έναν δυναμικό αποχαιρετισμό με αυστηρές προειδοποιήσεις για το μέλλον.

Προειδοποίησε ότι οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχουν εγκαταλείψει την προσπάθεια επαλήθευσης των πληροφοριών που διανέμουν, μια αναφορά στην πρόσφατη απόφαση του Ζούκερμπεργκ να τερματίσει το fact checking στο Facebook και το Instagram.

Ο Μπάιντεν συνέχισε, υποστηρίζοντας ότι χωρίς προστατευτικά μέτρα, η τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να «δημιουργήσει νέες απειλές για τα δικαιώματά μας, τον τρόπο ζωής μας, την ιδιωτικότητά μας, τον τρόπο που εργαζόμαστε και τον τρόπο που προστατεύουμε το έθνος μας».

Ο Μπάιντεν εξέφρασε επίσης την επιθυμία του για επιτυχία στην επερχόμενη διοίκηση Τραμπ.

«Δεν πρόκειται μόνο για τα τελευταία τέσσερα χρόνια της κυβέρνησής του. Αποχωρεί από την καριέρα του», δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου του Λευκού Οίκου Καρίν Ζαν-Πιέρ στους δημοσιογράφους την Τετάρτη.

«Οπότε μπορείτε να φανταστείτε ότι ο πρόεδρος έχει πολλά να πει, πολλές σκέψεις που θέλει να μοιραστεί, να αγγίξει τη στιγμή στην οποία βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή», πρόσθεσε.

Σε μια επιστολή την Τετάρτη, στην οποία προανήγγειλε τις δηλώσεις του για την πρωινή τηλεόραση, ο Μπάιντεν υπογράμμισε τη συνεχιζόμενη αύξηση θέσεων εργασίας, τη μείωση του κόστους των φαρμάκων και τις επενδύσεις σε καθαρές πηγές ενέργειας για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Παρουσίασε τις πρώτες ημέρες της διοίκησής του ως μια μάχη για να ανακάμψει από τα χέρια της πανδημίας του Covid και «ένα χειμώνα κινδύνου», λέγοντας ότι οι Αμερικανοί ενώθηκαν και «αντιστάθηκαν σε αυτό».

«Βγήκαμε πιο δυνατοί, πιο ευημερούντες και πιο ασφαλείς», δήλωσε ο Μπάιντεν στην επιστολή.

Ο Μπάιντεν τόνισε επίσης το οικονομικό του έργο, ιδίως τις συνεχείς αυξήσεις στην αγορά εργασίας.

The Statue of Liberty is an enduring symbol of the soul of our nation – a soul shaped by the forces that bring us together, and by forces that pull us apart.

And yet, through good times and tough times we have withstood it all. pic.twitter.com/hcQnimz5w8

— President Biden (@POTUS) January 16, 2025