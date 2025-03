Πρόκειται για τα πιο πολύνεκρα επεισόδια αφότου κατέλαβε την εξουσία στη Συρία την 8η Δεκεμβρίου συμμαχία ανταρτών και τζιχαντιστών υπό την ισλαμιστική ριζοσπαστική σουνιτική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ ας Σαμ (ΧΤΣ), ο ηγέτης της οποίας και μεταβατικός πρόεδρος Άχμεντ Σάρα έκανε λόγο σήμερα για «προκλήσεις» που πάντως «αναμένονταν», καλώντας —ταυτόχρονα— σε εθνική ενότητα με βίντεο που διένειμε.

Syrian MoD:

Our forces continue to pursue the remnants of the regime according to the approved operational plans. pic.twitter.com/urQFpzFjRF

— Clash Report (@clashreport) March 8, 2025