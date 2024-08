Το δικινητήριο ATR-72 εκτελούσε πτήση από το Κασκαβέλ της πολιτείας Παρανά με προορισμό το αεροδρόμιο Γκουαρούλος στο Σάο Πάολο. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας Voepass, στο αεροσκάφος επέβαιναν 58 ταξιδιώτες και 4 μέλη πληρώματος.

Σε βίντεο που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα καταγράφεται η ανεξέλεγκτη περιδίνηση του μοιραίου αεροσκάφος και η συντριβή του στο έδαφος.

Κατά την ομιλία του σε εκδήλωση, ο πρόεδρος της Βραζιλίας Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα ζήτησε από τους παρευρισκόμενους να τηρήσουν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της αεροπορικής τραγωδίας.

Όπως μεταδίδει ο Guardian, επικαλούμενος τον ιστότοπο Flight Radar, το αεροπλάνο ταξίδευε στα 17.000 πόδια, αλλά βούτηξε 4.000 πόδια μέσα σε δύο λεπτά και στη συνέχεια χάθηκε το σήμα GPS.

Βίντεο στα social media αποτύπωσε τη στιγμή της πτώσης και το σύννεφο μαύρου καπνού που υψώθηκε στο σημείο. Σε άλλα βίντεο φαίνονται συντρίμμια να φλέγονται και οι Αρχές να φτάνουν στο σημείο.

Στην ιστοσελίδα UOL, η Άνα Λούτσια ντε Λίμα, κάτοικος ενός κοντινού συγκροτήματος κατοικιών, δήλωσε ότι ο θόρυβος ήταν τόσο δυνατός που «ακούστηκε σαν να έπεφτε μέσα στο σπίτι μου… Η πρώτη έκρηξη ήταν ισχυρή, ήδη έβγαινε μαύρος καπνός, και στη συνέχεια υπήρξαν αρκετές ακόμη εκρήξεις».

Το τηλεοπτικό δίκτυο GloboNews της Βραζιλίας έδειξε πλάνα από μια μεγάλη περιοχή που φλέγεται και καπνό που βγαίνει από την άτρακτο ενός αεροπλάνου που φαίνεται να είναι φλεγόμενο. Πρόσθετα πλάνα στο GloboNews έδειχναν ένα αεροπλάνο να παρασύρεται κάθετα προς τα κάτω και να στροβιλίζεται καθώς έπεφτε.

Η πυροσβεστική υπηρεσία της πολιτείας του Σάο Πάολο επιβεβαίωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ένα αεροπλάνο συνετρίβη στο Βινιέδο και ότι έστειλε επτά διασωστικά συνεργεία στην περιοχή του δυστυχήματος.

