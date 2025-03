Στη Σύνοδο συμμετείχαν 19 πολιτικοί ηγέτες και συζήτησαν όλα τα θέματα που αφορούν στην Ουκρανία, μόλις λίγες ώρες μετά τον καβγά του Ντόναλντ Τραμπ με τον Ουκρανό πρόεδρο, Βολόντιμιρ Ζελένσκι, στον Λευκό Οίκο.

Συμμαχία των προθύμων προκειμένου να υπάρξει ειρήνευση στην Ουκρανία ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ, στις επίσημες ανακοινώσεις μετά τη σύνοδο του Λονδίνου.

Όπως είπε «Βρετανία, Γαλλία, Ουκρανία και άλλες χώρες θα καταρτίσουν σχέδιο για ειρήνευση και το συζητήσουν με τις ΗΠΑ».

Παράλληλα ανακοίνωσε συμφωνία για δάνειο 1,6 δισ. λιρών στην Ουκρανία προκειμένου το Κίεβο να αποκτήσει 5.000 αντιαεροπορικούς πυραύλους.

Στόχος μας, είπε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, είναι «να βάλουμε την Ουκρανία σε ισχυρή θέση ώστε να μπορεί να διαπραγματευτεί από τη θέση του δυνατού».

Σύμφωνα με τον Στάρμερ στη Σύνοδο του Λονδίνου αποφασίστηκαν τέσσερα βήματα:

Όπως είπε, επίσης, υπήρξε συμφωνία για νέα συνάντηση των 15 ηγετών «πολύ σύντομα» για την πρόοδο των αποφάσεων αυτών. «Είμαστε σε σταυροδρόμι της ιστορίας σήμερα. Αυτή δεν είναι ώρα για συζητήσεις αλλά ώρα για πράξεις»

Όταν ρωτήθηκε για τις ΗΠΑ, ο Στάρμερ απέρριψε τον ιχυρισμό «αναξιόπιστος σύμμαχος» για την Ουάσινγκτον, λέγοντας ότι «υπήρξε αξιόπιστος σύμμαχος για αρκετές δεκαετίες και συνεχίζει να είναι»

Όπως εξήγησε οι σημερινές συνομιλίες έγιναν επί τη βάσει ότι η Ευρώπη θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ.

Τόνισε, ακόμα, ότι το νόημα των εγγυήσεων ασφαλείας για την Ουκρανία έγκειται στο να διασφαλίσουν την ειρήνη και να αποκλείσουν το ενδεχόμενο περαιτέρω συγκρούσεων.

Ο βρετανός πρωθυπουργός ρωτήθηκε και για το αν συζήτησε το σχέδιο που προτείνει με τον Ντόναλντ Τραμπ απάντησε ότι «μίλησα στο τηλέφωνο μαζί του χθες το βράδυ. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες αλλά θα σας πω ότι δεν έκανα αυτή την επιλογή αν δεν πίστευα ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να έχει θετικό αποτέλεσμα όσον αφορά το αν κινούμαστε όλοι μαζί – η Ουκρανία, η Ευρώπη, η Βρετανία και οι ΗΠΑ – όλοι μαζί για μια βιώσιμη ειρήνη».

Σύμφωνα με τον ίδιο, κάθε συμφωνία θα πρέπει να περιλαμβάνει και τη Ρωσία αλλά η Μόσχα δεν θα πρέπει να υπαγορεύσει τις εγγυήσεις προς την Ουκρανία δεδομένης της ιστορίας των παραβιάσεων από τη Ρωσία συμφωνιών εκεχειρίας στο παρελθόν.

«Πρέπει να επανεξοπλίσουμε την Ευρώπη επειγόντως», είπε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν μετά το πέρας της συνόδου.

Είπε ότι οι ηγέτες είχαν μια «καλή και ειλικρινή συζήτηση», συζητώντας τι χρειάζεται ώστε να τεθεί η Ουκρανία σε θέση ισχύος. Τόνισε, δε, ότι η Ουκρανία χρειάζεται «συνολικές εγγυήσεις ασφαλείας», υποστηρίζοντας τις οικονομικές και στρατιωτικές της θέσεις.

«Είναι πλέον υψίστης σημασίας να ενταθούν οι αμυντικές επενδύσεις για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Είναι για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χρειαζόμαστε, στο γεωστρατηγικό περιβάλλον στο οποίο ζούμε, να προετοιμαστούμε για το χειρότερο, και επομένως να ενισχύσουμε την άμυνα», πρόσθεσε η Φον ντερ Λάιεν.

Ερωτηθείσα για το μήνυμά της προς τις ΗΠΑ, είπε: «Είμαστε έτοιμοι, μαζί με εσάς, να υπερασπιστούμε τη δημοκρατία και την αρχή ότι υπάρχει κράτος δικαίου, ότι δεν μπορείτε να εισβάλλετε και να εκφοβίζετε τον γείτονά σας, δεν μπορείτε να αλλάζετε τα σύνορα με βία».

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, ανέφερε μετά τη σύνοδο ότι στο αμέσως επόμενο διάστημα θα υπάρξουν περισσότερες ανακοινώσεις για τις ευρωπαϊκές αμυντικές δαπάνες.

Ο Ρούτε έκανε λόγο για «μια πολύ καλή συνάντηση», με τις ευρωπαϊκές χώρες να «ενισχύουν» τόσο τις δικές τους δαπάνες όσο και τις δαπάνες για την υποστήριξη της Ουκρανίας.

Είπε ότι ορισμένες χώρες έχουν ήδη κάνει δημόσιες δηλώσεις για αυξήσεις στις αμυντικές τους δαπάνες και «έχω κάθε λόγο να πιστεύω ότι θα ακολουθήσουν και άλλες ανακοινώσεις».

«Σήμερα άκουσα νέες ανακοινώσεις και δεν πρόκειται να σας τις ανακοινώσω, γιατί θα έπρεπε να το κάνουν οι ίδιοι, αλλά αυτό ήταν πολύ καλό νέο, ότι δηλαδή περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες θα αυξήσουν τις αμυντικές τους δαπάνες», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι δεν υπάρχει ακόμη έτοιμο σχέδιο ειρηνευτικής συμφωνίας από την πλευρά της ΕΕ, αλλά «πρέπει να προετοιμαστούμε για εκείνη τη στιγμή και να βεβαιωθούμε ότι οι ευρωπαϊκές χώρες είναι πρόθυμες να βοηθήσουν με τις εγγυήσεις ασφαλείας (σ.σ.: της Ουκρανίας)».

Οι σύμμαχοι θέλουν «να βεβαιωθούν ότι ο Πούτιν δεν θα προσπαθήσει ποτέ, ποτέ ξανά, να επιτεθεί στην Ουκρανία», τόνισε, έτσι ώστε αυτή η ειρήνη «να είναι βιώσιμη και διαρκής».

Όσον αφορά τον Αμερικανό πρόεδρο, είπε ότι «έχω μιλήσει πολλές φορές με τον πρόεδρο Τραμπ. Είναι καλός φίλος. Δουλεύουμε εδώ και οκτώ χρόνια μαζί. Φυσικά, τώρα έχουμε εκ νέου εμπλακεί πολύ ενεργά και είναι απόλυτα αφοσιωμένος στο Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Παρακαλώ λοιπόν, ας σταματήσουμε να κουτσομπολεύουμε για το τι θα μπορούσαν ή δεν θα μπορούσαν να κάνουν οι ΗΠΑ. Είναι στο ΝΑΤΟ, είναι δεσμευμένες στο ΝΑΤΟ, είναι αφοσιωμένες στο Άρθρο 5, αυτό λένε με συνέπεια».

Στο Λάνκαστερ Χάους παρευρέθηκαν 19 ηγέτες για τη σύνοδο του Λονδίνου για την Ουκρανία, όπου πρώτος κατέφθασε ο Εμμανουέλ Μακρόν και δεύτερος ο πρωθυπουργός της Πολωνίας, Ντόναλντ Τουσκ.

Στη συνέχεια, στην διάσκεψη έφτασαν ο ΓΓ του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, και οι πρωθυπουργοί Σουηδίας και Τσεχίας, Ουλφ Κρίστερσον και Πετρ Φιάλα.

Παράλληλα, λίγο πριν τις 15:30 μ.μ. στον χώρο έφτασε η πρόεδρος της Κομισιόν, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και ακολούθησαν ο πρωθυπουργός του Καναδά, Τζάστιν Τριντό, ο καγκελάριος της Γερμανίας, Όλαφ Σολτς και ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας, Χακάν Φιντάν.

Οι αφίξεις συνεχίστηκαν με την πρωθυπουργό της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, τον πρωθυπουργό της Ολλανδίας, Ντικ Σουφ και τον πρόεδρο της Φινλανδίας, Αλεξάντερ Στουμπ.

Από τους τελευταίους στον χώρο της Συνόδου έφτασαν ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντόνιο Κόστα και ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Τον Γάλλο πρόεδρο και τους άλλους συμμετέχοντες υποδέχθηκε ο οικοδεσπότης της συνόδου, ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Κιρ Στάρμερ.

«Ελπίζω να ξέρετε ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ είμαστε στο πλευρό σας και στο πλευρό του Ουκρανικού λαού για όσο χρειαστεί» είπε ο Στάρμερ στον Βολοντιμίρ Ζελένσκι που δίνει το παρών στην κρίσιμη Σύνοδο για την Ουκρανία.

«Συγκεντρωθήκαμε εδώ σήμερα γιατί αυτή είναι μια μοναδική στιγμή για την ασφάλεια της Ευρώπης και πρέπει όλοι να κινητοποιηθούμε», δήλωσε ο Στάρμερ, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι η Ευρώπη καλείται να ανταποκριθεί σε μια πρόκληση που κάθε γενιά συναντά μια φορά.

Η εξεύρεση μιας σωστής λύσης για την Ουκρανία είναι «είναι καθοριστικής σημασίας για την ασφάλεια κάθε χώρας εδώ και πολλών άλλων επίσης», πρόσθεσε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

Ο Στάρμερ προέτρεψε τους Ευρωπαίους ηγέτες να εντείνουν τις αμυντικές τους προσπάθειες όχι μόνο για να βοηθήσουν στη διασφάλιση της ειρήνης στην Ουκρανία αλλά και τη σταθερότητα σε ολόκληρη την ήπειρο.

