Λόγω των απειλών προ ημερών του ISIS για επιθέσεις στα γήπεδα που φιλοξένησαν αυτή την εβδομάδα τα παιχνίδια των προημιτελικών του Champions League, ενισχύθηκαν τα μέτρα ασφαλείας στο Παρίσι, στη Μαδρίτη και στο «Emirates» της Άρσεναλ. Ευτυχώς, οι αγώνες έγιναν χωρίς να υλοποιηθούν οι απειλές των τζιχαντιστών, αλλά οι γαλλικές αρχές επιστράτευσαν ακόμη και την επίλεκτη αντιτρομοκρατική μονάδα BRI, μετά από ανάρτηση στο μέσο Al Azaim που αναπαράγει μηνύματα του ISIS-K, βραχίονα του Ισλαμικού Κράτους.

