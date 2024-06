Οπτικό υλικό που αναρτήθηκε στο Telegram δείχνει ανθρώπους να σπάνε τα τζάμια των παραθύρων καθώς μαύρος καπνός υψώνεται πάνω από το κτίριο ενώ φλόγες έχουν τυλίξει τους πρώτους ορόφους του.

“Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν 9 άνθρωποι μέσα στο κτίριο. Η επιχείρηση διάσωσης συνεχίζεται”, ανακοίνωσε το υπουργείο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών.

BREAKING: Massive fire at one of Russia’s main defense electronics producers and research centers near Moscow.@GeneralMCNews pic.twitter.com/pawhLFRTBR

— VAL THOR (@CMDRVALTHOR) June 24, 2024