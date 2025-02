Ο Jalen Hurts των Philadelphia Eagles ήταν ο MVP. Ετσι στέρησαν από το Κάνσας του Έλληνα Γιώργου Καρλαύτη το ιστορικό «three-peat». Οι «Αετοί» με τη νίκη τους πήραν και τη ρεβάνς για τον τελικό του Super Bowl 57 πριν από δύο χρόνια. Οι Chiefs τότε είχαν νικήσει με 38-35. Για τους Κάνσας ήταν η πέμπτη φορά τα τελευταία έξι χρόνια που φτάνουν στον τελικό, κερδίζοντας τα τρία από τα πέντε τελευταία πρωταθλήματα.

THE @EAGLES ARE SUPER BOWL LIX CHAMPIONS! #SBLIX #FlyEaglesFly pic.twitter.com/IZQTMHGjxa

Στις εξέδρες του Superdome της Νέα Ορλεάνης, βρέθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Ντραμπ, προκειμένου να παρακολουθήσει από κοντά τον αγώνα μεταξύ των Kansas City Chiefs και των Philadelphia Eagles, για το Super Bowl 59. Ο σούπερ σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλσι, αναφερόμενος στην παρουσία του Τραμπ σχολίασε πως «νομίζω ότι είναι μεγάλη τιμή, ανεξάρτητα από το ποιος είναι ο πρόεδρος».

Από την πλευρά του ο Τραμπ εκθειάζοντας έτερο σούπερ σταρ και quarterback των Chiefs, Πάτρικ Μαχόμς, δήλωσε στο Fox News πως «υποθέτω ότι πρέπει να πούμε ότι όταν ένας quarterback έχει τόσες νίκες, πρέπει να υποστηρίξω το Κάνσας Σίτι».

Ο Τραμπ μόλις έμαθε ότι θα γράψει ιστορία καθώς θα γίνει ο πρώτος πρόεδρος που θα βρεθεί σε τελικό Super Bowl δήλωσε «έκπληκτος». «Θα υπέθετα ότι ήρθαν πολλοί πρόεδροι. Σκέφτηκα ότι θα ήταν καλό για τη χώρα να είναι ο πρόεδρος στο παιχνίδι. Είναι μια εμβληματική ημέρα», δήλωσε.

Αποδοκιμάστηκε η Τέιλορ Σουίφτ κατά τη διάρκεια του Super Bowl LIX. Και αυτό λόγω Κτης σχέσης της τραγουδίστριας με τον σταρ των Kansas City Chiefs, Τράβις Κέλτσι, και αφετέρου της «νίκης» στην εξέδρα των φιλάθλων των Philadelphia Eagles, που τελικά κατέκτησαν τη νίκη στον αγώνα. Όπως φαίνεται στα βίντεο, όταν στα matrix του γηπέδου εμφανίστηκε η Τέιλορ Σουίφτ, ακούστηκαν αποδοκιμασίες για το πρόσωπό της.

Δημόσια, πάντως, την Τέιλορ Σούιφτ, στήριξε η Σερένα Γουίλιαμς, η οποία έγραψε στο Χ «σε αγαπώ Τέιλορ Σουίφτ, μην ακούς αυτές τις αποδοκιμασίες».

Booing taylor swift as if she’s playing on the field against ‘your’ team, even though she’s just sitting there looking pretty, is loser behavior pic.twitter.com/yZ13tJbDwB

THIS IS WILD

TAYLOR SWIFT WAS HEAVILY BOOED BY FANS AFTER SHE WAS SHOWN ON THE BIG BOARD.

Her reaction to the crowd booing her was…

“What the f*ck?”pic.twitter.com/9bW7TSUsoJ

— MLFootball (@_MLFootball) February 9, 2025