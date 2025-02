Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη του «Dead Reckoning», ο Ethan Hunt(Κρουζ) «βρίσκεται αντιμέτωπος με ένα επικίνδυνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης που ονομάζεται «The Entity». Μπορεί να προβλέψει κάθε κίνηση και να προκαλέσει καταστροφή αν πέσει σε λάθος χέρια.

Αφού γλίτωσε από ένα ολέθριο δυστύχημα με τρένο -στο τέλος της προηγούμενης ταινίας- ο Ethan συνειδητοποιεί ότι η AI είναι κρυμμένη πάνω σε ένα παλιό ρωσικό υποβρύχιο, ενώ παράλληλα εχθροί του παρελθόντος είναι στα ίχνη του».

Στην ταινία επιστρέφει ο Εσάι Μοράλες (Esai Morales) μαζί με τους Σάιμον Πεγκ (Simon Pegg), Βινγκ Ραμς (Ving Rhames), Χέιλι Άτγουελ (Hayley Atwell), Βανέσα Κίρμπι (Vanessa Kirby), Πολ Κλεμεντίεφ (Pom Klementieff), μεταξύ άλλων, ενώ στο καστ προστίθενται οι Χάνα Γουάντινγχαμ (Hannah Waddingham), Τζάνετ ΜακΤίρ (Janet McTeer), Χολτ ΜακΚαλάνι (Holt McCallany), Κέιτι Ο’ Μπράιαν (Katy O’Brian), Νικ Όφερμαν (Nick Offerman) και Τραμέλ Τίλμαν (Tramell Tillman).

Ο πολυβραβευμένος Κρίστοφερ Μακουάρι (Christopher McQuarrie) έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία σε σενάριο που έγραψε μαζί με τον Έρικ Τζέντρεσεν (Erik Jendresen).

Η πρεμιέρα του «Mission: Impossible – The Final Reckoning», αναμένεται στις 23 Μαΐου, σύμφωνα με το Variety.

Everything you were, everything you’ve done, has come to this. Mission: Impossible – The Final Reckoning. See you at the movies May 23, 2025. pic.twitter.com/KDt7LbOdTC

