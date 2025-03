Το βίντεο καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας και αποτελεί ένα από τα δεκάδες τρομακτικά ντοκουμέντα που κυκλοφόρησαν μετά τον σεισμό των 7,7 Ρίχτερ, που έχει μέχρι στιγμής στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.000 ανθρώπους.

Παρόμοιες εικόνες με πισίνες να ξεχειλίζουν από τον σεισμό καταγράφηκαν και χθες στην Μπανγκόκ της Ταϊλάνδης:

Moment of the 7.7 Magnitude powerful earthquake in Bangkok, Thailand (28.03.2025) pic.twitter.com/KOLTBVS4ES — Disaster News (@Top_Disaster) March 28, 2025

A skyscraper under construction collapsed in Bangkok following a 7.7 magnitude earthquake that struck central Myanmar on Friday, March 28. The quake, which caused panic in both Yangon and Bangkok, was followed by a powerful aftershock, and Thai authorities have declared a state… pic.twitter.com/ss2XGlxP2p — Islam Channel (@Islamchannel) March 28, 2025

Earthquake shook Bangkok after earthquake measuring 7.7 having epicenter in Myanmar struck Thai capital. A horrible visual of under-construction skyscraper collapse making rounds.#earthquake #Bangkokpic.twitter.com/bkLn7II4Hj — CricChat (@CrickettChat) March 28, 2025

Σε κάποια βίντεο φαίνονται, μάλιστα, άνθρωποι να πέφτουν από την ίδια την πισίνα στο έδαφος, παρασυρόμενοι από τα νερά…