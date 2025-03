Τα σωστικά συνεργεία αναζητούν επιζώντες σε ό,τι έχει απομείνει από το Sky Villa Condominium, ένα δωδεκαώροφο κτίριο που κατέρρευσε από τον σεισμό των 7,7 βαθμών.

«Εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και 44 ανασύρθηκαν ζωντανοί», είπε ο αξιωματούχος, ο οποίος ζήτησε να διατηρήσει την ανωνυμία του.

“Περισσότεροι από 90 άνθρωποι θα μπορούσαν να βρίσκονται μέσα. Εξακολουθούμε να συλλέγουμε δεδομένα και κάτοικοι συνεχίζουν να μας ενημερώνουν ότι αναζητούν τα αγνοούμενα μέλη της οικογένειάς τους”, πρόσθεσε.

Η βιρμανική χούντα έχει ήδη ανακοινώσει τον θάνατο περισσότερων από 1.000 ανθρώπων σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά ο σεισμός κατέστρεψε τα συστήματα επικοινωνιών, καθιστώντας δύσκολη την εκτίμηση του μεγέθους της καταστροφής.

Το Μανταλέι, όπου ζουν περισσότεροι από 1,7 εκατομμύρια άνθρωποι, απέχει μόλις λίγα χιλιόμετρα από το επίκεντρο του χειρότερου σεισμού που έχει πλήξει τη Μιανμάρ εδώ και δεκαετίες.

Ο σεισμός προκάλεσε την κατάρρευση των έξι από τους δώδεκα ορόφους του συγκεκριμένου κτιρίου κατοικιών.

Συνεργεία διάσωσης από το εξωτερικό άρχισαν σήμερα να φθάνουν στη Μιανμάρ προκειμένου να συνδράμουν την έρευνα για ανεύρεση επιζώντων από έναν σεισμό που σκότωσε τουλάχιστον 1.000 ανθρώπους στη φτωχή χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας καταστρέφοντας κρίσιμες υποδομές εν μέσω εμφυλίου πολέμου.

Ο απολογισμός των νεκρών στη Μιανμάρ έφθασε τους 1.002, όπως ανακοίνωσε σήμερα η στρατιωτική κυβέρνηση, σε μια απότομη αύξηση από τις αρχικές αναφορές των μέσων ενημέρωσης για 144 νεκρούς χθες, Παρασκευή.

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στη γειτονική Ταϊλάνδη, όπου ο σεισμός των 7,7 βαθμών ταρακούνησε κτήρια και προκάλεσε την κατάρρευση ενός υπό κατασκευή ουρανοξύστη στην πρωτεύουσα Μπανγκόκ, εγκλωβίζοντας 30 ανθρώπους στα ερείπια, με 49 να αγνοούνται.

Αναλυτές του αμερικανικού ινστιτούτου γεωλογικών μελετών (USGS) εκτιμούν πως ο αριθμός των νεκρών στη Μιανμάρ ενδέχεται να ξεπεράσει τις 10.000 και ότι το κόστος της αποκατάστασης των ζημιών θα υπερβεί το ΑΕΠ της χώρας.

Ο σεισμός κατέστρεψε δρόμους, γέφυρες και κτήρια στη Μιανμάρ, σύμφωνα με τη χούντα, ο ανώτατος στρατηγός της οποίας απηύθυνε χθες μια σπάνια έκκληση για διεθνή βοήθεια.

“Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης πραγματοποιούνται αυτή τη στιγμή στις πληγείσες περιοχές”, ανέφερε σήμερα η χούντα σε μια δήλωση στα κρατικά ΜΜΕ.

Ομάδα διασωστών από την Κίνα έφθασε στην εμπορική πρωτεύουσα της Μιανμάρ Γιανγκόν, εκατοντάδες χιλιόμετρα από τις σκληρά πληγείσες πολεις Μανταλάι και Ναϊπιτάου, την κτισμένη επί τούτου πρωτεύουσα της χώρας, όπου τμήματα ενός νοσοκομείου 1.000 κλινών έχουν υποστεί ζημιές.

