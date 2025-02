Ο άνδρας που κατηγορεί τον Combs, κατέθεσε τη μήνυση στο Ανώτατο Δικαστήριο της Νέας Υόρκης με το ψευδώνυμο John Doe, όπως ανέφερε η USA Today τη Δευτέρα, αφού εξέτασε τα νομικά έγγραφα της υπόθεσης.

Ο Doe ανέφερε σε δικαστικά έγγραφα ότι ο τριπλός νικητής Grammy τον “ναρκώσε και τον βίασε με τη δύναμη”, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Οι δικηγόροι του Combs – ο οποίος έχει αρνηθεί όλες τις κατηγορίες εναντίον του – δήλωσαν στη Dailymail.com τη Δευτέρα: “Όπως έχουμε πει ξανά, ο κ. Combs δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε κάθε νέα διαφημιστική κίνηση, ακόμη και αν πρόκειται για αξιώσεις που είναι φανερά γελοίες ή προφανώς ψευδείς.

Ο κ. Combs και η νομική του ομάδα έχουν πλήρη εμπιστοσύνη στα γεγονότα και στην ακεραιότητα της δικαστικής διαδικασίας. Στο δικαστήριο θα επικρατήσει η αλήθεια: ότι ο κ. Combs δεν επιτέθηκε ποτέ σεξουαλικά ή έκανε trafficking σε κανέναν – άνδρα ή γυναίκα, ενήλικα ή ανήλικο».

Ο Doe ζητά αποζημιώσεις στην υπόθεση, στην οποία εκπροσωπείται από τον δικηγόρο από το Χιούστον, Tony Buzbee, ο οποίος εκπροσωπεί επίσης περισσότερα από 100 άτομα που κατηγορούν τον Combs για διάφορες παραβάσεις, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Doe είπε σε νομικά έγγραφα ότι ήταν «ένας νεαρός μουσικός» που κυκλοφορούσε σε έναν δρόμο κοντά σε ένα «δημοφιλές νυχτερινό κέντρο διασκέδασης» στο Λος Άντζελες τον Νοέμβριο του 2022.

Ο Doe είπε στο δικαστήριο ότι κατά τη συνάντησή του με τον μεγιστάνα της ραπ, ο Combs «έδωσε πολλές υποσχέσεις για να τον βοηθήσει να εξασφαλίσει ένα μεγάλο δισκογραφικό συμβόλαιο».

Επίσης, ο νεαρός μουσικός είπε στις δικαστικές καταθέσεις του ότι ο ιδιοκτήτης της Bad Boy Records του έδωσε ένα ναρκωτικό ποτό που τον άφησε «ανίκανο» και στη συνέχεια τον «κακοποίησε σεξουαλικά».

Ο Doe είπε στο δικαστήριο ότι «λόγω της δύναμης και της φήμης του Combs, και επειδή ήταν σοκαρισμένος και ντροπιασμένος, δεν ανέφερε τι είχε συμβεί» ενώ ζητά «αποζημίωση για όλους τους σωματικούς τραυματισμούς, συναισθηματική αγωνία, ψυχολογική βλάβη, άγχος, ταπείνωση, σωματικό και συναισθηματικό πόνο και ταλαιπωρία, οικογενειακή και κοινωνική αναστάτωση και άλλες βλάβες, σε ποσό που θα καθοριστεί στη δίκη».

