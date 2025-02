«Σε ευχαριστώ Αμερική, ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, σας ευχαριστώ για αυτήν την επίσκεψη. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Τραμπ, το Κογκρέσο και τον αμερικανικό λαό.Η Ουκρανία χρειάζεται μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη και εργαζόμαστε ακριβώς γι’ αυτό».

Thank you America, thank you for your support, thank you for this visit. Thank you @POTUS, Congress, and the American people.

Ukraine needs just and lasting peace, and we are working exactly for that.

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 28, 2025