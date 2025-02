Εκτός από τις απειλές του Τραμπ υπήρξαν και προκλητικές ερωτήσεις από δημοσιογράφους. «Γιατί δε φοράς κοστούμι; Είσαι στο οβάλ γραφείο και αρνείσαι να φορέσεις κοστούμι. Έχεις κοστούμι;» είπε με θράσος, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Τζέι Ντι Βανς να γελάνε μπροστά στο πρόσωπό του. Ο Ζελένσκι δεν το άφησε αναπάντητο… «Θα βάλω κοστούμι όταν τελειώσει ο πόλεμος. Ίσως κάτι σαν το δικό σου ή καλύτερο από αυτό. Σε ευχαριστώ» είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

Δείτε το βίντεο:

REPORTER to Zelensky: “Why don’t you wear a suit?! You’re in the highest level of this country’s office and you refuse to wear a suit. Do you own a suit?!”

“A lot of Americans have problems with you not respecting this office.” pic.twitter.com/UOYgOizYMb

