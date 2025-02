Ο επικεφαλής της μειοψηφίας των Δημοκρατικών στην αμερικανική Γερουσία, Τσακ Σούμερ, κατηγόρησε σήμερα τον Ντόναλντ Τραμπ και τον αντιπρόεδρό του Τζέι-Ντι Βανς ότι κάνουν «τη βρώμικη δουλειά του Πούτιν», μετά τις έντονες στιχομυθίες που είχαν με τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο.

«Οι Δημοκρατικοί στη Γερουσία δεν θα σταματήσουν ποτέ να δίνουν μάχη για την ελευθερία και τη δημοκρατία», δήλωσε στο Χ ο Τσακ Σούμερ, αναρτώντας ένα βίντεο με τον τεταμένο διάλογο που εκτυλίχθηκε μπροστά σε δημοσιογράφους στο Οβάλ Γραφείο.

«Ένας είναι ο επιτιθέμενος, η Ρωσία» και ένας ο «λαός που δέχεται επίθεση, ο ουκρανικός λαός» δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν αντιδρώντας στην επεισοδιακή συνάντηση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ουκρανού ομολόγου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Γάλλος πρόεδρος ζήτησε «σεβασμό για εκείνους που πολεμούν από την αρχή». «Υπάρχει ένας επιτιθέμενος που είναι η Ρωσία, υπάρχει ένας λαός που δέχεται επίθεση, ο ουκρανικός λαός», είπε ο Μακρόν σε δημοσιογράφους στο Πόρτο (Πορτογαλία), όπου τελείωνε επίσημη επίσκεψη. «Πιστεύω ότι είχαμε όλοι δίκιο να βοηθήσουμε την Ουκρανία και να επιβάλουμε κυρώσεις στη Ρωσία πριν από τρία χρόνια και να συνεχίσουμε να το κάνουμε», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Πολωνίας Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε στον Ζελένσκι και στον ουκρανικό λαό ότι «δεν είναι μόνοι», σε ανάρτηση που έκανε λίγο μετά την ιστορική επεισοδιακή συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο στο Οβάλ Γραφείο.

«Αγαπητέ Ζελένσκι, αγαπητοί Ουκρανοί φίλοι, δεν είστε μόνοι», έγραψε ο Ντόναλντ Τουσκ στην πλατφόρμα X λίγα λεπτά μετά την αποχώρηση του Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο.

Ακολουθώντας και τα σχόλια άλλων ευρωπαίων ηγετών, ο Σολτς τόνισε τα εξής: «Κανείς δεν θέλει περισσότερο την ειρήνη απ ότι οι πολίτες της Ουκρανίας! Γι’ αυτό εργαζόμαστε μαζί ώστε να βρούμε μία δίκαιη και διαρκή ειρήνη. Η Ουκρανία μπορεί να βασίζεται στη Γερμανία και την Ευρώπη».

Από την πλευρά του, ο Φρίντριχ Μερτς σχολίασε στο «Χ»: «Αγαπητέ Βολόντιμιρ Ζελένσκι, στεκόμαστε δίπλα στην Ουκρανία στους καλούς και τους δύσκολους καιρούς. Δεν πρέπει να μπερδεύουμε ποτέ το ποιος είναι ο επιτιθέμενος και ποιος το θύμα σε αυτό τον απαίσιο πόλεμο».

