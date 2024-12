Οι μαζικοί τάφοι που έχουν βρεθεί στη Συρία παρέχουν συγκλονιστικά αποδεικτικά στοιχεία για τις φρικαλεότητες και τα εγκλήματα πολέμου που διαπράχθηκαν από τις δυνάμεις του καθεστώτος του Μπασάρ αλ-Άσαντ κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου. Ο ανώτερος εισαγγελέας της Διεθνούς Επιτροπής Δίωξης, σε δηλώσεις του, χαρακτήρισε τα ευρήματα αυτά ως ένδειξη της “μηχανής του θανάτου” που επιλέγει την εξόντωση αθώων ως τακτική, με στόχο την καταστολή της αντίστασης και την διατήρηση του καθεστώτος του Άσαντ.

Οι μαζικοί τάφοι περιλαμβάνουν εκατοντάδες, αν όχι χιλιάδες, σορούς, οι οποίες φέρουν τα σημάδια της βασανιστικής και συστηματικής εξόντωσης. Η διεθνής κοινότητα έχει καταγγείλει επανειλημμένα τις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που διαπράχθηκαν από το καθεστώς, και η ανεύρεση αυτών των τάφων προσφέρει νέες ενδείξεις για την κλίμακα και τη φρικαλεότητα αυτών των εγκλημάτων.

Ο Στίβεν Ραπ, πρώην πρεσβευτής των ΗΠΑ για τα εγκλήματα πολέμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους μετά την επίσκεψή του σε δύο τοποθεσίες μαζικών τάφων στις πόλεις Qutayfah και Najha κοντά στη Δαμασκό: «Σίγουρα έχουμε περισσότερους από 100.000 ανθρώπους που εξαφανίστηκαν και βασανίστηκαν μέχρι θανάτου από αυτή τη μηχανή».

«Δεν έχω καμία αμφιβολία για αυτούς τους αριθμούς δεδομένων όσα έχουμε δει σε αυτούς τους μαζικούς τάφους», είπε.

Ο Ραπ, ο οποίος ηγήθηκε των διώξεων στα διεθνή δικαστήρια εγκλημάτων πολέμου για τη Ρουάντα και τη Σιέρα Λεόνε, και τώρα συνεργάζεται με τη συριακή κοινωνία των πολιτών για να καταγράψει αποδεικτικά στοιχεία εγκλημάτων πολέμου και να προετοιμάσει οποιεσδήποτε μελλοντικές δίκες, πρόσθεσε: «Δεν έχουμε δει τίποτα παρόμοιο με αυτό από τους Ναζί».

«Από τις μυστικές υπηρεσίες που εξαφάνιζαν ανθρώπους από τους δρόμους και τα σπίτια τους, στους δεσμοφύλακες και τους ανακριτές που τους πείναζαν και τους βασάνιζαν μέχρι θανάτου, στους οδηγούς φορτηγών και μπουλντόζων που έκρυβαν τα πτώματα», είπε ο Ραπ, αναφερόμενος στις φρικαλεότητες του καθεστώτος Άσαντ.

Εκτιμάται ότι εκατοντάδες χιλιάδες Σύροι έχουν σκοτωθεί από το 2011, όταν η καταστολή των διαδηλώσεων κατά του Άσαντ εξελίχθηκε σε έναν ολοκληρωτικό πόλεμο.

Thus it begins. @SyriaCivilDef exhume 7 bodies at a mass grave just outside Damascus. They can only do this if the grave is open. Can’t if corpse is completely concealed as per the 150,000+ at Al Qutayfah pic.twitter.com/3nzNSjt8sP

— Paraic O’Brien (@paraicobrien) December 17, 2024