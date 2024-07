Αυτό ακριβώς έγινε σήμερα, μετά από ένα σφάλμα στα Windows, το λειτουργικό σύστημα της Microsoft, το οποίο προκάλεσε παγκόσμιο χάος, καθηλώνοντας πτήσεις, ακυρώνοντας εισιτήρια, βγάζοντας offline συστήματα τραπεζών και επηρεάζοντας εθνικά συστήματα υγείας, μεταξύ άλλων.

Βέβαια, δεν πρόκειται για ένα συνηθισμένο πρόβλημα, καθώς ήδη οι ειδικοί μιλούν για την «πιο σοβαρή βλάβη πληροφορικής που έχει δει ποτέ ο κόσμος».

CEO Microsoft για το μπλακ άουτ: «Συνεργαζόμαστε με την CrowdStrike για να επανέλθουν τα συστήματα»

Ο διευθύνων σύμβουλος της Microsoft Satya Nadella εξέδωσε την πρώτη του δήλωση σχετικά με το παγκόσμιο μπλακ άουτ που προκάλεσε τεράστια προβλήματα κυρίως στις τηλεπικοινωνίες και στις αεροπορικές μεταφορές σε όλο τον κόσμο.

«Χθες, η CrowdStrike κυκλοφόρησε μια ενημερωμένη έκδοση που άρχισε να επηρεάζει τα συστήματα πληροφορικής σε παγκόσμιο επίπεδο. Γνωρίζουμε αυτό το ζήτημα και συνεργαζόμαστε στενά με την CrowdStrike και με όλο τον κλάδο για να παρέχουμε στους πελάτες τεχνική καθοδήγηση και υποστήριξη ώστε να επαναφέρουν με ασφάλεια τα συστήματά τους σε λειτουργία», ανέφερε συγκεκριμένα.

Αν και το πρόβλημα που προκάλεσε το παγκόσμιο χάος σταδιακά αποκαθίσταται, παραμένει άγνωστο πότε θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία όλα τα ψηφιακά συστήματα.

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online.

— Satya Nadella (@satyanadella) July 19, 2024