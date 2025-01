Ο δισεκατομμυριούχος, και πλέον κοντινός συνεργάτης του Τραμπ, απάντησε με χρήση των αρνητικών ηθοτικών επιχειρημάτων, κάνοντας απευθείας επίθεση στον ίδιο τον Καναδό πρωθυπουργό, που αναμένεται να ολοκληρώσει την θητεία του ως πρωθυπουργός της χώρας σύντομα.

Μάλιστα τον αποκάλεσε “κυβερνήτη” του Κανάδα θέλοντας να τον εξισώσει με έναν κυβερνήτη μιας αμερικανικής πολιτείας. «Κορίτσι μου, δεν είσαι πια κυβερνήτης του Καναδά, οπότε δεν έχει σημασία τι λες» έγραψε ο Μασκ. Ο Τζάστιν Τριντό τόνισε μεταξύ άλλων ότι «δεν υπάρχει ούτε η παραμικρή πιθανότητα να γίνει ο Καναδάς μέρος των Ηνωμένων Πολιτειών.

Girl, you’re not the governor of Canada anymore, so doesn’t matter what you say

— Elon Musk (@elonmusk) January 8, 2025