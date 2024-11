Ο Χάρι, ο νεότερος γιος του βασιλιά Καρόλου, είναι ένας από τους επτά ενάγοντες που μήνυσαν τις εκδόσεις Associated Newspapers με τις κατηγορίες για υποκλοπή τηλεφωνητή – κοινώς γνωστό ως χακάρισμα τηλεφώνου – και άλλες σοβαρές παραβιάσεις της ιδιωτικής ζωής που χρονολογούνται ακόμα και μέχρι πριν από 30 χρόνια.

Η Associated, η οποία επίσης δημοσιεύει τη Mail on Sunday, αρνείται πάντα ότι εμπλέκεται σε παράνομες πρακτικές. Οι δικηγόροι της δήλωσαν στις καταθέσεις για μια προκαταρκτική ακρόαση την Τρίτη ότι οι ισχυρισμοί των εναγόντων “διαψεύστηκαν κατηγορηματικά”.

Η προσπάθεια του εκδότη να απορρίψει τις αγωγές απορρίφθηκε πέρυσι, ανοίγοντας το δρόμο για μια δίκη που οι ενάγοντες και η Associated λένε ότι θα ξεκινήσει στις αρχές του 2026.

Οι δικηγόροι που εκπροσωπούν τους ενάγοντες, στους οποίους περιλαμβάνονται επίσης ο τραγουδιστής Elton John και οι ηθοποιοί Elizabeth Hurley και Sadie Frost, αναμένουν να δαπανήσουν περίπου 18,4 εκατομμύρια λίρες μέχρι και τη δίκη, με τις εκδόσεις Associated να επιβαρύνεται με σχεδόν 20 εκατομμύρια λίρες, σύμφωνα με τις αποφάσεις που δόθηκαν στη δημοσιότητα την Τρίτη.

Οι αγωγές του Χάρι και των άλλων εναγόντων, οι οποίες κατατέθηκαν το 2022, σηματοδότησαν την πρώτη φορά που οι εκδόσεις Associated ενεπλάκησαν σε σκάνδαλο χακαρίσματος τηλεφώνων, το οποίο προκάλεσε δημόσια έρευνα για τη δεοντολογία του Τύπου.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες η εφημερίδα είχε αναθέσει σε άτομα να «ακούν κρυφά και να καταγράφουν ζωντανές, ιδιωτικές τηλεφωνικές κλήσεις ανθρώπων ενώ γίνονταν» και την πλαστοπροσωπία ατόμων για λήψη ιατρικών πληροφοριών από ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές και κέντρα θεραπείας με εξαπάτηση.

Οι πρόσθετες αξιώσεις περιλαμβάνουν την πρόσβαση σε τραπεζικούς λογαριασμούς, πιστωτικά ιστορικά και χρηματοοικονομικές συναλλαγές μέσω παράνομων μέσων και χειραγώγηση. «Αυτά τα άτομα αποτέλεσαν αντικείμενο δημοσίου ενδιαφέροντος κατά τη διάρκεια της καριέρας τους και της προσωπικής τους ζωής.

Είναι ενωμένοι στην επιθυμία τους να ζήσουν σε έναν κόσμο όπου ο Τύπος λειτουργεί ελεύθερα, αλλά υπεύθυνα. Ένας τύπος που αντιπροσωπεύει την αλήθεια, προέρχεται στην πραγματικότητα και μπορεί να του εμπιστευτεί κανείς ότι λειτουργεί ηθικά και προς το συμφέρον του βρετανικού κοινού», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

