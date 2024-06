Η ίδια πάντως, ως γνήσια επαγγελματίας, αντιμετώπισε ψύχραιμα το γεγονός και μετά το αρχικό ξάφνιασμα συνέχισε κανονικά τη δουλειά της.

Η δημοσιογράφος του NewsNation ήταν έτοιμη να βγει live για να δώσει το ρεπορτάζ της από τον Λευκό Οίκο, ένα περιστέρι πέταξε και προσγειώθηκε στο κεφάλι της. Η ίδια αρχικά ξαφνιάστηκε και έσκυψε, φωνάζοντας: «Θεέ μου, προσγειώθηκε πάνω μου», ενώ το περιστέρι πέταξε μακριά.

«Ναι, είμαι εντάξει», είπε στη συνέχεια στους παρουσιαστές της εκπομπής, σε μια προσπάθεια να ανακτήσει την ψυχραιμία της από το αναπάντεχο περιστατικό. Το απίστευτο σκηνικό μοιράστηκε η ίδια στον λογαριασμό της στο X, αναφέροντας: «Παιδιά, ξέρω ότι υπήρχαν πολλές ειδήσεις σήμερα, αλλά ένα πουλί προσγειώθηκε στο κεφάλι μου στον Λευκό Οίκο λίγο πριν βγω ζωντανά στο NewsNation. Ήθελε πραγματικά να εμφανιστεί δημόσια. Η αίθουσα τροφοδοσίας μας κατέγραψε το βίντεο για τη δική σας απόλαυση φυσικά».

GUYS. I know there was a lot of news today but a bird landed on my head at the White House right before I went live with @LelandVittert @NewsNation.

He really just wanted to tune in.

Our feeds room caught it and saved it of course for your viewing pleasure.‍⬛ pic.twitter.com/EkJV0TzS7k

— Kellie Meyer (@KellieMeyerNews) June 5, 2024