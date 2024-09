Περίπου 1.600 πυροσβέστες έχουν κινητοποιηθεί για να αντιμετωπίσουν τις σχεδόν είκοσι εστίες πυρκαγιάς που είναι ενεργές, την ώρα που η Εθνική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας έθεσε την Πορτογαλία «σε κατάσταση συναγερμού» από το απόγευμα του Σαββάτου ως το βράδυ της Τρίτης εξαιτίας των υψηλών θερμοκρασιών και των ισχυρών ανέμων.

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά μαίνεται από την Κυριακή το απόγευμα κοντά στην Ολιβέιρα ντε Αζεμάις, στην επαρχία Αβέιρο. Περισσότεροι από 500 πυροσβέστες έχουν αναπτυχθεί για την αντιμετώπισή της.

Europe faces a double whammy of flooding and wildfires

While some parts of Europe are experiencing devastating flooding, other areas are battling raging wildfires. The situation is particularly dire in the Aveiro area of Portugal, where a massive wildfire has been burning for… pic.twitter.com/Kl3zQRX3iW

