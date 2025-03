Σε ανάρτηση που έκανε στην πλατφόρμα Χ, έγραψε: «Σήμερα το πρωί ξεκινήσαμε τη 2η διακυβερνητική σύνοδο κορυφής Ουγγαρίας-Μακεδονίας με τον πρωθυπουργό @MickoskiHM. Δεν μπορούμε να προστατεύσουμε τους λαούς της Ευρώπης από την παράνομη μετανάστευση χωρίς την υποστήριξη των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων. Η Βόρεια Μακεδονία είναι ένας από τους σημαντικότερους εταίρους μας από αυτή την άποψη. Σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, κύριε Πρωθυπουργέ!».

This morning, we started the 2nd Hungarian-Macedonian Intergovernmental Summit with Prime Minister @MickoskiHM. We cannot protect the people of Europe from illegal migration without the support of the Western Balkan countries. North-Macedonia is one of our most important partners… pic.twitter.com/9Ne0Vx4KIj

— Orbán Viktor (@PM_ViktorOrban) March 4, 2025