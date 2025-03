Το ET Magazine του Eleftherostypos.gr συγκέντρωσε συγκλονιστικές υποθέσεις που αφορούν ληστείες, βιασμούς και τραγικά γεγονότα που προβάλλονται στην μικρή οθόνη.

Τεντ Μπάντυ (Ted Bundy)

Η υπόθεση του Ted Bundy είναι μία από τις πιο διαβόητες στην ιστορία του εγκλήματος στις ΗΠΑ. Ο Bundy ήταν ένας κατά συρροή δολοφόνος, ενεργός τη δεκαετία του 1970, που σκότωσε δεκάδες νεαρές γυναίκες σε πολλές πολιτείες. Χρησιμοποιούσε την εξωτερική του γοητεία για να κερδίζει την εμπιστοσύνη των θυμάτων του, ενώ συχνά προσποιούταν ότι ήταν τραυματισμένος ή ότι χρειαζόταν βοήθεια για να τα πλησιάσει.

Τα εγκλήματα του Ted Bundy ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του ’70, με τις περισσότερες από τις επιθέσεις του να έχουν παρόμοιο μοτίβο. Επέλεγε νεαρές γυναίκες, συνήθως μελαχρινές, τις απήγαγε, τις κακοποιούσε και στο τέλος τις δολοφονούσε. Σε πολλές περιπτώσεις, επέστρεφε στα σημεία των εγκλημάτων για να διαπράξει νεκροφιλία. Οι εκτιμήσεις για τον αριθμό των θυμάτων του, κυμαίνονται από 30 έως και πάνω από 100, αλλά ο ίδιος ομολόγησε μόνο 30 δολοφονίες.

Τα θύματα του

Σύλληψη και απόδραση

Ο Bundy συνελήφθη το 1975 για ένα διαφορετικό αδίκημα, αλλά οι αρχές σύντομα υποψιάστηκαν τη σύνδεσή του με τις εξαφανίσεις γυναικών. Το 1977, κατάφερε να αποδράσει δύο φορές από την κράτηση.

Η δεύτερη απόδραση τον οδήγησε στη Φλόριντα, όπου επιτέθηκε σε μια αδελφότητα φοιτητριών, σκοτώνοντας δύο γυναίκες και τραυματίζοντας σοβαρά άλλες.

Καταδίκη και εκτέλεση

Τελικά, συνελήφθη ξανά το 1978 και καταδικάστηκε σε θάνατο. Παρά τις προσπάθειές του να αναβάλει την εκτέλεση μέσω εφέσεων και προσπαθειών να «βοηθήσει» το FBI με το προφίλ άλλων κατά συρροή δολοφόνων, εκτελέστηκε στην ηλεκτρική καρέκλα στις 24 Ιανουαρίου 1989.

Η υπόθεσή του ενέπνευσε πολυάριθμα βιβλία, ντοκιμαντέρ και ταινίες. Στο Netflix, το ντοκιμαντέρ Conversations with a Killer: The Ted Bundy Tapes παρουσιάζει ηχογραφήσεις του ίδιου, όπου μιλά για τα εγκλήματά του.

Επιπλέον, η ταινία Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile (2019), με πρωταγωνιστή τον Zac Efron, δραματοποιεί τη ζωή του και τη σχέση του με τη σύντροφό του, Liz Kendall.

Τσαρλς Κάλεν (Charles Cullen)

Ο Τσαρλς Κάλεν (Charles Cullen) είναι ένας από τους πιο γνωστούς κατά συρροή δολοφόνους στην ιστορία των ΗΠΑ, έχοντας σκοτώσει ασθενείς ως νοσηλευτής για περισσότερα από 16 χρόνια.

Υπολογίζεται ότι σκότωσε τουλάχιστον 29 άτομα, αλλά οι πραγματικοί αριθμοί μπορεί να ξεπερνούν τα 400 θύματα, γεγονός που τον καθιστά έναν από τους πιο θανατηφόρους δολοφόνους στην ιστορία της χώρας.

Πώς δρούσε

Ο Κάλεν εργάστηκε σε διάφορα νοσοκομεία και οίκους ευγηρίας στο Νιου Τζέρσεϊ και την Πενσιλβάνια από τη δεκαετία του 1980 έως το 2003. Αντί να χρησιμοποιεί βίαιες μεθόδους, χορηγούσε θανατηφόρες δόσεις φαρμάκων, όπως ινσουλίνη, διγοξίνη και άλλα τοξικά σκευάσματα, σε ανυποψίαστους ασθενείς. Οι δολοφονίες του περνούσαν απαρατήρητες για χρόνια, καθώς οι θάνατοι των θυμάτων του έμοιαζαν φυσικοί.

Η σύλληψη του Τσαρλς Κάλεν

Το 2003, δύο νοσηλεύτριες σε νοσοκομείο της Πενσιλβάνια υποψιάστηκαν ότι οι μυστηριώδεις θάνατοι ασθενών συνδέονταν με τον Κάλεν. Με τη βοήθεια της αστυνομίας και της ανάλυσης φαρμακευτικών δεδομένων, οι αρχές διαπίστωσαν ότι είχε αποκτήσει φάρμακα για ασθενείς που δεν τα χρειάζονταν. Συνελήφθη τον Δεκέμβριο του 2003 και γρήγορα ομολόγησε αρκετούς από τους φόνους.

Η νοσηλευτρια που το «ξεσκέπασε»

Η δίκη και η ποινή του

Το 2006, ο Κάλεν καταδικάστηκε σε ισόβια κάθειρξη χωρίς την δυνατότητα αποφυλάκισης, αφού ομολόγησε 29 φόνους. Κατά τη διάρκεια της δίκης, φαινόταν αδιάφορος και κάποια στιγμή διέκοψε τη διαδικασία λέγοντας “Αρκετά!” όταν οι οικογένειες των θυμάτων μιλούσαν.

Γιατί το έκανε;

Ο Κάλεν υποστήριξε ότι σκότωνε ασθενείς για να τους «ανακουφίσει» από τον πόνο, αλλά πολλές περιπτώσεις αφορούσαν ανθρώπους που δεν ήταν καν σε κρίσιμη κατάσταση. Άλλες θεωρίες υποστηρίζουν ότι ενεργούσε λόγω ψυχολογικών προβλημάτων, καθώς είχε ιστορικό κατάθλιψης και αυτοκαταστροφικής συμπεριφοράς.

Η υπόθεση του “The Good Nurse” μεταφέρθηκε στο Netflix με την ταινία “The Good Nurse” (2022), όπου τον υποδύεται ο Eddie Redmayne, ενώ η Jessica Chastain παίζει τη νοσοκόμα που τον ξεσκεπάζει.

Η ταινία βασίζεται στο βιβλίο The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder, που εξετάζει την αληθινή ιστορία πίσω από τις δολοφονίες.

Τζέφρι Ντάμερ (Jeffrey Dahmer)

Ο Τζέφρι Ντάμερ (Jeffrey Dahmer) ήταν ένας κατά συρροή δολοφόνος την δεκαετια του 70 με 90. Δολοφόνησε τουλάχιστον 17 νεαρούς άνδρες και αγόρια από το 1978 έως το 1991, ενώ πολλές από τις πράξεις του περιλάμβαναν βασανιστήρια, νεκροφιλία και κανιβαλισμό.

Τα εγκλήματα του Dahmer

O Dahmer ξεκίνησε να σκοτώνει το 1978, με το πρώτο του θύμα να είναι ένας 18χρονος ονόματι Στίβεν Χικς τον οποίο είχε καλέσει σπίτι του μετά από ένα πάρτι δήθεν για να πιούν μπύρες στο διαμέρισμα του. Βέβαια τα σχέδια άλλαξαν αφού τον χτύπησε στο κεφάλι, τον άφησε αναίσθητο και στη συνέχεια έκανε σεξουαλική χρήση του σώματος του.

Μετά από μια παύση αρκετών ετών, ξανάρχισε τις δολοφονίες το 1987, προσελκύοντας κυρίως νεαρούς άνδρες, τους οποίους παρέσυρε στο διαμέρισμά του στο Μιλγουόκι.

Εκεί, τους νάρκωνε, τους στραγγάλιζε και στη συνέχεια προχωρούσε σε φρικτές πράξεις, όπως νεκροφιλία, τεμαχισμό και κανιβαλισμό. Ένα από τα πιο ανατριχιαστικά στοιχεία της υπόθεσής του ήταν η προσπάθειά του να μετατρέψει τα θύματά του σε “ζωντανούς υπηρέτες”, κάνοντας πειράματα στον εγκέφαλό τους με οξύ και βραστό νερό.

Τα θύματα του

Η σύλληψη και η δίκη του

Στις 22 Ιουλίου 1991, ο Tracy Edwards, ήταν ένα από τα υποψήφια θύματά του, που κατάφερε να δραπετεύσει και να ειδοποιήσει την αστυνομία. Όταν οι αρχές μπήκαν στο διαμέρισμα του Dahmer, βρήκαν πολλαπλά αποδεικτικά στοιχεία, όπως κρανία, ανθρώπινα μέλη και φωτογραφίες των θυμάτων του.

Στη δίκη του, ο Dahmer ομολόγησε τις δολοφονίες και περιέγραψε με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες τα εγκλήματά του. Καταδικάστηκε σε 957 χρόνια φυλάκισης (16 φορές ισόβια).

Ο θάνατός του

Στις 28 Νοεμβρίου 1994, ο Dahmer δολοφονήθηκε στη φυλακή από έναν συγκρατούμενό του, τον Κρίστοφερ Σκάρβερ, ο οποίος τον χτύπησε μέχρι θανάτου με μια μεταλλική ράβδο.

Η υπόθεση του Dahmer στο Netflix

Το 2022, το Netflix κυκλοφόρησε τη σειρά “Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story”, με τον Evan Peters στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η σειρά εστίασε όχι μόνο στις φρικαλεότητες του Dahmer, αλλά και στο πώς η αστυνομία απέτυχε επανειλημμένα να τον συλλάβει, ακόμα και όταν υπήρχαν ξεκάθαρα σημάδια της δράσης του.

Aileen Wuornos

Μία από τις πιο γνωστές αληθινές ιστορίες στο Netflix είναι η υπόθεση της Aileen Wuornos, η οποία είναι η πρώτη γυναίκα κατά συρροή δολοφόνος των ΗΠΑ το διάστημα 1989-1990 και σκότωσε έξι άνδρες στη Φλόριντα.

Ήταν μια άστεγη ιερόδουλη που ισχυρίστηκε ότι σκότωσε τους άνδρες σε αυτοάμυνα, καθώς προσπαθούσαν να τη βιάσουν.

Η σύλληψη και η προδοσία της συντρόφου της

Τον Ιανουάριο του 1991, η αστυνομία συνέλαβε την Wuornos με τη βοήθεια της συντρόφου της, Tyria Moore, με την οποία διατηρούσε ερωτική σχέση. Η Moore συνεργάστηκε με την αστυνομία για να μειώσει τη δική της ποινή. Της τηλεφώνησε κρυφά και την πίεσε να ομολογήσει. Η Wuornos, θέλοντας να προστατεύσει τη Moore, ομολόγησε τους φόνους στις 16 Ιανουαρίου 1991.

Η δίκη και η θανατική ποινή

Το 1992, η Wuornos δικάστηκε για τη δολοφονία του Richard Mallory και καταδικάστηκε σε θάνατο.

Αργότερα, δήλωσε ένοχη για άλλους πέντε φόνους και έλαβε έξι θανατικές ποινές. Κατά τη διάρκεια της φυλάκισής της, άρχισε να δείχνει σημάδια ψυχικής αστάθειας, λέγοντας ότι οι φωνές “τη διέταζαν να σκοτώσει” και ότι το FBI τη βασάνιζε με ηλεκτρομαγνητικά κύματα.

Tα θύματα της

Η εκτέλεση της

Στις 9 Οκτωβρίου 2002, η Aileen Wuornos εκτελέστηκε με θανατηφόρα ένεση στη Φλόριντα.

Οι τελευταίες της λέξεις ήταν: “Θα επιστρέψω. Θα επιστρέψω σαν την Ημέρα της Κρίσης, σαν το μεγάλο διαστημόπλοιο-μητέρα. Θα γυρίσω!”

Η υπόθεσή της ενέπνευσε την ταινία “Monster” (2003), όπου την υποδύεται η Charlize Theron, η οποία κέρδισε Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την ερμηνεία της.

Η Aileen Wuornos θεωρείται μια από τις πιο αμφιλεγόμενες δολοφόνους στην ιστορία, καθώς υπήρξε θύμα κακοποίησης από μικρή ηλικία και μεγάλωσε μέσα στη φτώχεια και τη βία, γεγονός που έκανε πολλούς να τη δουν όχι μόνο ως θύτη, αλλά και ως θύμα της κοινωνίας.

Το “Conversations with a Killer: The Aileen Wuornos Tapes” (Netflix) μια σειρά που παρουσιάζει ηχογραφήσεις και συνεντεύξεις της Wuornos πριν την εκτέλεσή της.

Μπόνι Πάρκερ (Bonnie Parker) και Κλάιντ Μπάροου (Clyde Barrow)

Οι Μπόνι Πάρκερ (Bonnie Parker) και Κλάιντ Μπάροου (Clyde Barrow) ήταν ένα διάσημο ζευγάρι ληστών και δολοφόνων που έδρασαν στις HΠΑ στις αρχές της δεκαετίας του 1930.

Γνώρισαν μεγάλη φήμη λόγω των τολμηρών ληστειών τους, της βίαιης δράσης τους και της ρομαντικής εικόνας που καλλιεργήθηκε γύρω από αυτούς.

Ωστόσο, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική, καθώς κατά τη διάρκεια της δράσης τους σκότωσαν τουλάχιστον 13 ανθρώπους, ανάμεσά τους και αρκετούς αστυνομικούς.

Η γνωριμία και η πορεία προς το έγκλημα

Η Μπόνι Πάρκερ γεννήθηκε το 1910 στο Τέξας. Ήταν καλή μαθήτρια και είχε κλίση στη ποίηση και τη συγγραφή. Παντρεύτηκε σε ηλικία 16 ετών, αλλά ο γάμος της διαλύθηκε σύντομα. Ο Κλάιντ Μπάροου γεννήθηκε το 1909 και από νεαρή ηλικία μπαινόβγαινε στη φυλακή για μικροκλοπές και ληστείες. Οι δυο τους γνωρίστηκαν το 1930, όταν ο Κλάιντ είχε ήδη ξεκινήσει την εγκληματική του δράση. Η Μπόνι τον ερωτεύτηκε παράφορα και αποφάσισε να τον ακολουθήσει, παρά το ότι ήξερε πως ήταν επικίνδυνος εγκληματίας.

Η εγκληματική δράση τους

Από το 1931 έως το 1934, η Μπόνι και ο Κλάιντ, μαζί με άλλα μέλη της “Barrow Gang”, πραγματοποίησαν ληστείες τραπεζών, επιθέσεις σε καταστήματα και φονικά σε διάφορες Πολιτείες των ΗΠΑ.

Η συμμορία ήταν εξαιρετικά βίαιη, σκοτώνοντας πολλούς ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων αστυνομικών που τους καταδίωκαν. Ο Κλάιντ οργάνωσε αρκετές αποδράσεις από τη φυλακή για μέλη της συμμορίας του, σκοτώνοντας φρουρούς. Οι αρχές των ΗΠΑ τούς κυνήγησαν ασταμάτητα, καθώς οι φόνοι και οι ληστείες τους είχαν γίνει πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφημερίδες. Η Μπόνι και ο Κλάιντ έγιναν λαϊκοί ήρωες, καθώς οι ληστείες τους συνέβησαν κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Ύφεσης, μια περίοδο που πολλοί Αμερικανοί μισούσαν τις τράπεζες και την κυβέρνηση.

Το αιματηρό τέλος

Στις 23 Μαΐου 1934, οι αρχές έστησαν ενέδρα στο ζευγάρι σε έναν επαρχιακό δρόμο της Λουιζιάνα. Μια ομάδα αστυνομικών άνοιξε πυρ εναντίον τους χωρίς προειδοποίηση, γαζώνοντας το αυτοκίνητό τους με πάνω από 130 σφαίρες.

Ο Κλάιντ σκοτώθηκε ακαριαία με μια σφαίρα στο κεφάλι, ενώ η Μπόνι, αν και τραυματισμένη, ούρλιαζε μέχρι την τελευταία της πνοή καθώς οι αστυνομικοί συνέχισαν να πυροβολούν. Η σκηνή της εκτέλεσής τους έγινε παγκόσμια είδηση. Χιλιάδες άνθρωποι πήγαν να δουν τα άψυχα σώματά τους, που είχαν γεμίσει σφαίρες.

Η ιστορία των Μπόνι και Κλάιντ έχει εμπνεύσει αμέτρητες ταινίες, βιβλία και τραγούδια.

“Bonnie and Clyde” (1967) – Η θρυλική ταινία με τους Warren Beatty και Faye Dunaway που εξιδανίκευσε το ζευγάρι.

“The Highwaymen” (2019, Netflix) – Μια ταινία που δείχνει την ιστορία από την πλευρά των αστυνομικών που τους καταδίωξαν, με τους Kevin Costner και Woody Harrelson.

Το τραγούδι “Bonnie and Clyde” του Serge Gainsbourg και της Brigitte Bardot (1968) έκανε τη σχέση τους ακόμα πιο διάσημη.

Η Μπόνι και ο Κλάιντ έγιναν σύμβολα καθώς πολλοί τους βλέπουν ως ρομαντικούς αντάρτες. Στην πραγματικότητα, όμως, ήταν επικίνδυνοι εγκληματίες, υπεύθυνοι για ληστείες, φόνους και βία. Ωστόσο, η ιστορία τους παραμένει μία από τις πιο διάσημες υποθέσεις εγκλήματος όλων των εποχών.