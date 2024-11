Η Olga Bednarska, 27 ετών, συνελήφθη τον Οκτώβριο αφού την σταμάτησαν τελωνειακοί στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ με δύο μεγάλες βαλίτσες που περιείχαν 40 κιλά κάνναβης.

Σύμφωνα με το The Manchester Evening News, η σταρ της Too Hot to Handle ισχυρίστηκε ότι της έδωσε τις τσάντες ένας φίλος που ονομάζεται «Tex».

Η Bednarska είπε ότι ο Tex πλήρωσε τα αεροπορικά της εισιτήρια, καθώς της ζήτησε να φέρει πίσω ρούχα και ρολόγια από το Πουκέτ. Συνελήφθη και αργότερα παραδέχτηκε την ενοχή της για συμμετοχή σε απάτη με σκοπό την παράνομη εισαγωγή ναρκωτικών.

Η Bednarska, η οποία κρατείται μετά τη σύλληψή της τον Οκτώβριο, ξέσπασε σε κλάματα καθώς γλίτωσε από τη φυλάκιση και της επιβλήθηκε ανασταλτική ποινή.

Αντίθετα, ο δικαστής Τζον Πότερ της επέβαλε ποινή 20 μηνών, η οποία τέθηκε σε αναστολή για δύο χρόνια.

Στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι η Bednarska συναντήθηκε με τον «συνεργάτη» της φίλης της Tex στις 10 Οκτωβρίου, πριν κάνει check-in στο δωρεάν δωμάτιο του ξενοδοχείου της στην Ταϊλάνδη.

Οι δύο βαλίτσες που χρησιμοποιήθηκαν για την παράνομη μεταφορά των εμπορευμάτων αγοράστηκαν με «χρήματα εξόδων» που της δόθηκαν.

Της ζητήθηκε να προσθέσει αντικείμενα στις βαλίτσες για να «καμουφλάρουν» τα ναρκωτικά, τα οποία ήταν κρυμμένα κάτω από τα ρούχα και τα ρολόγια και δεν αναμενόταν να παίξει άλλο ρόλο στο σχέδιο.

Ο Samuel Eskdale, είπε ότι την Bednarska σταμάτησαν από αξιωματούχοι των Συνοριακών Δυνάμεων στις 20 Οκτωβρίου και επιβεβαίωσε ότι είχε ετοιμάσει η ίδια τις βαλίτσες.

Αλλά αργότερα είπε στους αξιωματούχους ότι της είχαν δώσει τις τσάντες στο αεροδρόμιο και δεν μπόρεσε να ξεκλειδώσει τη βαλίτσα καθώς δεν είχε τον κωδικό.

«Οι αστυνομικοί της ζήτησαν να ξεκλειδώσει τις βαλίτσες, αλλά δεν μπορούσε να δώσει τον κωδικό για να το κάνει. Στη συνέχεια επιβεβαίωσε ότι της είχαν δώσει τις βαλίτσες στο αεροδρόμιο».

Όταν τελικά άνοιξαν οι θήκες, βρέθηκαν κρυμμένες κάτω από τα ρούχα της σακούλες κάνναβης σφραγισμένες με κενό.

Ο δικαστής Potter είπε: «Αποφάσισες να εμπιστευτείς κάποιον που σχεδόν δεν γνώριζες. Ενεργούσες υπό την καθοδήγηση άλλων, πιθανώς για περαιτέρω κέρδος. Είμαι σίγουρος ότι μπορείς να φανταστείς τη ζημιά που προκαλούν τα ναρκωτικά στις κοινότητές μας όταν πωλούνται για κέρδος. Έχεις συμβάλλει άμεσα σε αυτό συμφωνώντας να κάνεις αυτό που έκανες».

Η Bednarska καταδικάστηκε σε 20 μήνες φυλάκιση, με δύο χρόνια αναστολή. Το δικαστήριο της επέβαλε επίσης να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης για 15 ημέρες.

Η Bednarska, η οποία κατάγεται από την Πολωνία αλλά ζει στο Μάντσεστερ, εμφανίστηκε στην 3η σειρά του Too Hot to Handle.

