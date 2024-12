Η αστυνομία χαρακτήρισε το συμβάν ως “ένα από τα πιο ειδεχθή εγκλήματα που θα μπορούσε να διαπράξει ένας άνθρωπος εναντίον ενός άλλου ανθρώπου”. Ο ύποπτος συνελήφθη σε άλλο σταθμό του μετρό στο Μανχάταν περίπου οκτώ ώρες μετά την επίθεση, είπε η αστυνομία.

Η αστυνομία αρχικά πίστευε ότι το θύμα κοιμόταν την ώρα της επίθεσης. Αν και δεν είναι πλέον σαφές εάν το θύμα κοιμόταν, ήταν «ακίνητη» όταν ξεκίνησε η επίθεση, δήλωσε η αστυνομία την Κυριακή.

Ο δράστης πλησίασε τη γυναίκα χωρίς να πει λέξη και άναψε τα ρούχα της, τα οποία τυλίχτηκαν στις φλόγες «μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα», είπε η αστυνομία. Το βίντεο παρακολούθησης φαίνεται να δείχνει τον ύποπτο να κάθεται σε έναν πάγκο σταθμού και να παρακολουθεί τη γυναίκα να καίγεται.

Όπως αναφέρεται, ο ύποπτος και το θύμα επέβαιναν και οι δύο σε μια αμαξοστοιχία προς το τέλος της γραμμής στη λεωφόρο Στίλγουελ στο Μπρούκλιν, σύμφωνα με την εκπρόσωπο της αστυνομίας της Νέας Υόρκης, Τζέσικα Τις, ενώ σημείωσε ότι ο ύποπτος φαινόταν ήρεμος όταν αρχικά πλησίασε το θύμα.

Είναι υπό κράτηση, με τις κατηγορίες να εκκρεμούν, ενώ η έρευνα συνεχίζεται, δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στο CNN.

Η αστυνομία δεν γνωστοποίησε τον ύποπτο παρά μόνο είπε ότι είναι μετανάστης από τη Γουατεμάλα, ενώ το θύμα δεν αναγνωρίστηκε.

Ένας εκπρόσωπος του NYPD είπε στο CNN ότι περισσότερες λεπτομέρειες θα ανακοινωθούν τη Δευτέρα το πρωί.

Η επίθεση σημειώθηκε γύρω στις 7:30 π.μ. και η αστυνομία είπε ότι δεν πιστεύει ότι το θύμα και ο ύποπτος γνωρίζονταν μεταξύ τους.

Το βίντεο παρακολούθησης μέσα από το βαγόνι του μετρό έδειξε τον ύποπτο να ανάβει μια κουβέρτα που φορούσε το θύμα και η φωτιά επεκτάθηκε έως ότου το θύμα σηκώθηκε ενώ τυλίχθηκε στις φλόγες, είπε ο Τζον Μίλερ, επικεφαλής επιβολής του νόμου και αναλυτής πληροφοριών του CNN.

Οι κάμερες του σώματος της αστυνομίας και οι εικόνες παρακολούθησης ήταν βασικές για τη σύλληψη του υπόπτου, δήλωσαν αξιωματούχοι σε συνέντευξη Τύπου την Κυριακή το απόγευμα. Η αστυνομία έδωσε στη δημοσιότητα εικόνες από κάμερες σώματος και τρεις νεαροί Νεοϋορκέζοι ηλικίας αναγνώρισαν τον ύποπτο και κάλεσαν την αστυνομία.

