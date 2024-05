Περίπου 60 οδοφράγματα που είχαν στήσει οι διαδηλωτές κατά μήκος του δρόμου αυτού, μήκους 60 χλμ., απομακρύνθηκαν, όμως ο δρόμος δεν είναι ακόμη ανοικτός καθώς τα μπάζα θα πρέπει να καθαριστούν, μια επιχείρηση που θα διαρκέσει αρκετές ημέρες, όπως δήλωσε στους δημοσιογράφους ο Λουί Λε Φρανκ, εκπρόσωπος του γαλλικού κράτους στην περιφέρεια.

Οι δύο κυριότερες αεροπορικές εταιρίες που εξυπηρετούν τη Νέα Καληδονία έχουν σταματήσει τις πτήσεις τους λόγω της αναταραχής στην υπό γαλλική διακυβέρνηση περιφέρεια του νότιου Ειρηνικού.

Οι διαδηλώσεις ξέσπασαν την περασμένη εβδομάδα ως αποτέλεσμα της οργής που προκάλεσε στον αυτόχθονα πληθυσμό των Κανάκ συνταγματική τροποποίηση που θα αλλάξει το ποιος επιτρέπεται να συμμετάσχει στις εκλογές, κάτι που τοπικοί ηγέτες φοβούνται ότι θα αδυνατίσει την ψήφο των Κανάκ.

انتفاضة المستعمرة الفرنسية كاليدونيا ضد فرنسا وفرض الطواريء

The French Territory of New Caledonia appears to be on the verge of Civil War pic.twitter.com/cR6NJWxvJf

