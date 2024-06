Αυτή τη φορά, όμως, τράβηξε το ενδιαφέρον των διεθνή ΜΜΕ όχι για τις πολιτικές του θέσεις, αλλά για το γεγονός ότι μία γυναίκα τού πέταξε μιλκσέικ στο πρόσωπο. Πρόκειται για τη Βικτόρια Τόμας-Μπόουεν, μια 25χρονη η οποία δηλώνει μοντέλο της πλατφόρμας του OnlyFans.

Η Τόμας βρισκόταν έξω από μία τοπική παμπ, την οποία είχε επισκεφθεί ο ακροδεξιός πολιτικός, και μόλις τον είδε, ενστικτωδώς, του πέταξε ένα ρόφημα που είχε πάρει νωρίτερα από τα Mcdonalds.

Moment Nigel Farage is splattered with milkshake as he launches campaign pic.twitter.com/87YkADFpbC

— Daily Mail Online (@MailOnline) June 4, 2024