Η πρώην Πρώτη Κυρία δεν παραβρέθηκε σε σημαντικές εκδηλώσεις, όπως η τελετή ορκωμοσίας του Ντόναλντ Τραμπ και η μνημόσυνο για τον Πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ, γεγονός που οδήγησε σε φήμες ότι εκείνη και ο σύζυγός της μπορεί να χωρίσουν.

Σε πρόσφατη συνέντευξή της στο podcast Work in Progress, που παρουσίασε η ηθοποιός Σοφία Μπους, η Μισέλ Ομπάμα αναφέρθηκε στις φήμες, λέγοντας ότι τώρα έχει περισσότερη ελευθερία να ελέγχει το προσωπικό και επαγγελματικό της πρόγραμμα. Τόνισε ότι, ως «ενήλικη γυναίκα», παίρνει αποφάσεις για τον εαυτό της χωρίς να τις δικαιολογεί σε άλλους. Εξήγησε, «Ως γυναίκες, παλεύουμε με το να απογοητεύσουμε τους άλλους… οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να φανταστούν ότι έκανα μια επιλογή για τον εαυτό μου και έπρεπε να υποθέσουν ότι εγώ και ο σύζυγός μου χωρίζουμε.»

Η Μισέλ Ομπάμα ανέφερε επίσης τη συναισθηματική σύγκρουση που ένιωσε όταν απομακρύνθηκε από κάποιες δημόσιες υποχρεώσεις, παραδέχοντας ότι αισθάνθηκε ενοχές. Ωστόσο, υπογράμμισε τη σημασία του να θέτει τις δικές της ανάγκες πρώτες, λέγοντας, «Επέλεξα να κάνω αυτό που ήταν καλύτερο για εμένα. Όχι αυτό που έπρεπε να κάνω. Όχι αυτό που πίστευα ότι ήθελαν οι άλλοι.»

Οι Ομπάμα, οι οποίοι γιόρτασαν την 32η επέτειο γάμου τους τον Οκτώβριο του 2023, έχουν μιλήσει ανοιχτά για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν στη σχέση τους, ιδιαίτερα κατά την πολιτική καριέρα του Μπαράκ Ομπάμα. Η αυτοβιογραφία της Μισέλ Ομπάμα, Becoming, που δημοσιεύθηκε το 2018, αναφέρεται ανοιχτά σε αυτές τις προκλήσεις, ενώ το δεύτερο βιβλίο της, The Light We Carry, που κυκλοφόρησε το 2022, έλαβε επίσης ευρεία αναγνώριση. Παρά το γεγονός ότι απομακρύνθηκε από ορισμένους δημόσιους ρόλους, παραμένει μια επιδραστική προσωπικότητα.