Το περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής κοντά σε έναν πολυσύχναστο κόμβο στην περιοχή Καρελιμπάουγκ της πόλης στην πολιτεία Γκουτζαράτ. Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες και υλικό από κάμερες ασφαλείας, ένα μαύρο αυτοκίνητο που κινούταν με υπερβολική ταχύτητα έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε ένα σκούτερ ενώ παρέσυρε αρκετά άτομα.

Η Χεμαλίμπεν Πατέλ σκοτώθηκε ακαριαία, ενώ δύο κορίτσια ηλικίας 10 και 12 ετών, μια 35χρονη γυναίκα και ένας 40χρονος άντρας τραυματίστηκαν σοβαρά.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στην Ινδία ξεχείλισαν από οργή μετά την εμφάνιση ενός βίντεο του ατυχήματος και της αντίδρασης του οδηγού στο διαδίκτυο.

Στο βίντεο, ένας νεαρός άνδρας, ο οποίος αργότερα αναγνωρίστηκε ως ο Μιτ Σαχουάν, βγαίνει από το κατεστραμμένο αυτοκίνητο και λέει στα Χίντι: «Δεν έκανα τίποτα, αυτός οδηγούσε το αυτοκίνητο.»

Τότε ο οδηγός, που αναγνωρίστηκε ως ο φοιτητής νομικής Ρακσίτ Τσαουρασία, βγαίνει και φωνάζει: «Άλλο γύρο, άλλο γύρο!»

Ο Τσαουρασία συνελήφθη στη συνέχεια. «Ένα αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε ένα δίτροχο και μια γυναίκα έχασε τη ζωή της. Ο κατηγορούμενος οδηγός έχει συλληφθεί», δήλωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας στους δημοσιογράφους. «Πρόκειται για περίπτωση οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ.»

Στο βίντεο, ο Τσαουρασία φαίνεται μεθυσμένος και τον πιάνουν οι περαστικοί.

«Το αυτοκίνητο κινούταν με υπερβολική ταχύτητα. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο και συνέλαβε τον κατηγορούμενο, Ρακσίτ Ραβίς Τσαουρασία. Η έρευνα για τη σύλληψη του άλλου κατηγορούμενου, Μιτ Σαχουάν, είναι σε εξέλιξη», δήλωσε η αναπληρώτρια αστυνομική επιθεωρητής Πανα Μομάγια στους δημοσιογράφους. «Το αυτοκίνητο ανήκε στον φίλο του, Μιτ Σαχουάν»

Μιλώντας στους δημοσιογράφους έξω από το τοπικό αστυνομικό τμήμα, ο κ. Τσαουρασία αρνήθηκε ότι ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και υποστήριξε ότι ο αερόσακος άνοιξε απότομα και προκάλεσε το ατύχημα.

#WATCH | Gujarat: One woman died in an accident after a four-wheeler collided with a two-wheeler in Vadodara. pic.twitter.com/HL7nFbk43a

— ANI (@ANI) March 14, 2025