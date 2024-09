Η Τιάρα Σπένσερ ανήκει στην οικογένεια της μητέρας της Νταϊάνα. Είναι στην οικογένεια Σπένσερ για περίπου έναν αιώνα. Ο πατέρας της Νταϊάνα, Τζον Σπένσερ, το κληρονόμησε και τώρα το κατέχει ο αδερφός της, Τσαρλς Σπένσερ, ο 9ος κόμης Σπένσερ.

Η Νταϊάνα είχε γράψει μια «επιστολή ευχών» πριν από το θάνατό της που χώρισε τη συλλογή κοσμημάτων της. Η επιστολή ανέφερε, “Θα ήθελα να διαθέσετε όλα τα κοσμήματά μου…να τα κρατούν οι γιοι μου, ώστε οι γυναίκες τους, εν ευθέτω χρόνω, να τα έχουν ή να τα χρησιμοποιήσουν. Αφήνω την ακριβή κατανομή των κοσμημάτων στη δική σας διακριτικότητα.” Ωστόσο, η Τιάρα Σπένσερ δεν ήταν μέρος της προσωπικής συλλογής της Νταϊάνα και παρέμεινε στην οικογένεια Σπένσερ.

Η Lauren Kiehna του The Court Jeweler εξήγησε: «Όσο ήταν πριγκίπισσα της Ουαλίας, η Νταϊάνα συχνά δανειζόταν την τιάρα από τον πατέρα της και τον αδερφό της [Τσαρλς Σπένσερ, ο 9ος κόμης Σπένσερ], ο οποίος την κατέχει ακόμα τώρα». Το μέλλον της τιάρας είναι ήδη προγραμματισμένο. Η Kiehna εξήγησε, “Τελικά, θα περάσει μαζί με την υπόλοιπη οικογενειακή περιουσία στον γιο του Earl Spencer, Viscount Althorp”, σύμφωνα με το Marie Claire.

