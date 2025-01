«Η ομάδα ανθρωπιστικής βοήθειας αναχωρείς για το Λος Άντζελες, Καλιφόρνια», έγραψε σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σεϊνμπάουμ σήμερα το πρωί. Συνόδευσε την ανάρτηση με φωτογραφίες πυροσβεστών που κρατούσαν τις σημαίες του Μεξικού και της Καλιφόρνιας και πόζαραν μπροστά από δύο αεροσκάφη, στο αεροδρόμιο.

«Είμαστε μια χώρα γενναιοδωρίας και αλληλεγγύης», πρόσθεσε.

Έξι πυρκαγιές μαίνονται στην κομητεία του Λος Άντζελες από την Τρίτη. Τουλάχιστον 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 13 αγνοούνται, σύμφωνα με το γραφείο του τοπικού σερίφη. Ο απολογισμός αναμένεται να αυξηθεί όταν οι πυροσβέστες καταφέρουν να κάνουν έρευνες από σπίτι σε σπίτι.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, από την πυρκαγιά Ίτον έχουν καταστραφεί τουλάχιστον 7.000 κτίρια και από εκείνη στο Παλισέιντς άλλα 5.300. Η αστυνομία συνέλαβε 22 άτομα επειδή παραβίασαν την απαγόρευση κυκλοφορίας κατά τις νυχτερινές ώρες και για λεηλασίες στις καμένες περιοχές.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Γκάβιν Νιούσομ ευχαρίστησε το Μεξικό για τη βοήθεια. «Η Καλιφόρνια είναι βαθύτατα ευγνώμων για τη στήριξη της προέδρου Σεϊνμπάουμ», έγραψε στη δική του ανάρτηση στο Χ.

Επτά γειτονικές Πολιτείες και ο Καναδάς έχουν ήδη στείλει βοήθεια στην Καλιφόρνια.

Η πυροσβεστική υπηρεσία προειδοποίησε τους κατοίκους ότι τις επόμενες 72 ώρες οι καιρικές συνθήκες ενδέχεται να επιδεινώσουν την κατάσταση, μολονότι οι άνεμοι θα κοπάσουν. Ο εκπρόσωπος της υπηρεσίας Τοντ Χόπκινς είπε στους δημοσιογράφους ότι μολονότι η πυρκαγιά στο Παλισέιντς ελέγχεται κατά 11%, έχει ήδη κάψει 89.000 στρέμματα και επεκτάθηκε στη συνοικία Μανντέβιλ Κάνιον. Απειλεί επίσης το Μπρέντγουντ, μια συνοικία με πανάκριβες επαύλεις όπου ζουν πολλοί πλούσιοι και διάσημοι.

Η πυρκαγιά Ίτον, στα ανατολικά του Λος Άντζελες, ελέγχεται κατά 15%.

Ο σερίφης Ρόμπερτ Λούνα είπε ότι έχουν εκδοθεί εντολές εκκένωσης για 153.000 κατοίκους της περιοχής του Λος Άντζελες ενώ άλλοι 166.000 ενημερώθηκαν ότι ενδέχεται να χρειαστεί να εγκαταλείψουν και αυτοί τα σπίτια τους.

Ο Λούνα είπε ότι η υπηρεσία του έχει κινητοποιήσει 40 διασώστες που θα συνεργαστούν με άλλες υπηρεσίες, χρησιμοποιώντας ακόμη και σκύλους ειδικά εκπαιδευμένους για να εντοπίζουν πτώματα, ώστε να αναζητήσουν τυχόν θύματα και να βοηθήσουν στην επανένωση οικογενειών που έχουν χωριστεί.

Κάτοικοι του Πασίφικ Πάλισεϊντς που τόλμησαν να επιστρέψουν στις καμένες γειτονιές τους σοκαρίστηκαν από το θέαμα: βρήκαν μονάχα αποκαΐδια, κατεστραμμένα αυτοκίνητα και πυκνούς καπνούς.

«Αγαπούσαμε αυτό το σπίτι» είπε η 44χρονη Κέλι Φόστερ, σκαλίζοντας στα αποκαΐδια του κτιρίου όπου ζούσε μέχρι τις αρχές της εβδομάδες.

Η 16χρονη κόρη της, η Έιντα, είπε ότι προσπάθησε να μπει μέσα αλλά «αισθάνθηκε ναυτία, απλώς δεν μπορούσε» γιατί «είναι σκληρό».

Στη γειτονιά του Ρικ ΜακΓκί, μόνο έξι από τα 60 σπίτια σώθηκαν. Στο δικό του, το μόνο πράγμα που στέκει ακόμη είναι ένα άγαλμα της Παρθένου Μαρίας. «Όλα τα υπόλοιπα έγιναν στάχτη», είπε ο 61χρονος που μεγάλωσε τρία παιδιά σε αυτό το σπίτι.

Το πρωί της Παρασκευής, εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ένα πάρκινγκ στην Πασαντίνα για να πάρουν ρούχα, πάνες για μωρά και εμφιαλωμένο νερό. Η Ντενίζ Ντος, 63 ετών, είπε ότι ανυπομονεί να επιστρέψει στο κατεστραμμένο σπίτι της στην Αλταντίνα, για να δει αν υπάρχει κάτι που μπορεί να σωθεί, όμως δεν της το επιτρέπουν ακόμη, για λόγους ασφαλείας. «Τουλάχιστον, να πω αντίο μέχρι να μπορέσουμε να το ξαναχτίσουμε. Θα αφήσω τον Θεό να με οδηγήσει», είπε η γυναίκα.

Την ίδια στιγμή, ένα νέο μέτωπο, το έκτο κατά σειρά ξέσπασε χθες. Οι άνεμοι κόπασαν τις τελευταίες ώρες επιτρέποντας στους πυροσβέστες να πάρουν τον έλεγχο σε κάποια από τα μέτωπα, αν και σε μικρό ποσοστό. Οι καιρικές συνθήκες δεν προμηνύονται καθόλου καλές τα επόμενα 24ωρα.

Το τελευταίο μέτωπο, ονόματι Άρτσερ, που ξέσπασε χθες δεν είναι ακόμα υπό έλεγχο, την ώρα που η Πυροσβεστική με δυσκολία έχει να έχει καταφέρει να ελέγξει σε πολύ μικρό βαθμό τα δύο μεγαλύτερα μέτωπα. Η ανησυχία εντείνεται και από τη μετεωρολογική πρόβλεψη για νέο κύμα σφοδρών ανέμων από τη Δευτέρα, με κίνδυνο επέκτασης των μετώπων. Νωρίς το πρωί δόθηκε εντολή εκκένωσης για άλλους 150.000 ανθρώπους, την ώρα που 160.000 περίπου νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Δεν είναι σαφές τώρα τι πυροδότησε τις πυρκαγιές. Πιθανότατα θα χρειαστούν μήνες για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις μιλούν για τα καλώδια του ηλεκτρικού ρεύματος κοντά στις πυρκαγιές στο Eaton και το Palisades, καθώς ήταν σε πλήρη λειτουργία όταν ξέσπασαν οι φωτιές την Τρίτη. Οι ειδικοί στον τομέα της ενέργειας είπαν ότι αυτό ήταν ανησυχητικό επειδή τα ηλεκτρικά καλώδια συχνά είναι αιτία πυρκαγιών κατά τη διάρκεια περιόδων ισχυρών ανέμων.

Πέρα από τους έντεκα ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους στην πύρινη κόλαση, ολόκληρα προάστια της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης των ΗΠΑ υπέστησαν φοβερές καταστροφές: πάνω από 10.000 κτίρια έγιναν παρανάλωμα της φωτιάς, όπως και πάνω από 140.000 στρέμματα με βλάστηση.

Ο Δημοκρατικός απερχόμενος πρόεδρος Τζο Μπάιντεν παρομοίασε την κατάσταση στην καλιφορνέζικη μεγαλούπολη με «σκηνικό πολέμου», είπε πως το Λος Άντζελες μοιάζει σαν να έχει υποστεί «βομβαρδισμούς».

Η μεγαλύτερη πυρκαγιά απανθράκωσε πάνω από 80.000 στρέμματα στα παράλια της Μάλιμπου και στο ακριβό προάστιο Πασίφικ Παλισέιντς — όπου πάντως το πυροσβεστικό σώμα ανακοίνωσε πως άρχισε να θέτει τις φλόγες υπό έλεγχο.

Ανάμεσα σε αυτούς που είδαν τα σπίτια τους να γίνονται στάχτη ήταν ο ηθοποιός και σκηνοθέτης Μελ Γκίμπσον, που δήλωσε στο NewsNation συντετριμμένος διότι το σπίτι του καταστράφηκε στο Μάλιμπου, καθώς και ο επί σειρά ετών παίκτης του NBA, του επαγγελματικού πρωταθλήματος μπάσκετ των ΗΠΑ, και σήμερα προπονητής των Λέικερς του Λος Άντζελες, ο Τζέι-Τζέι Ρέντικ.

Ο άνεμος εξασθένησε χθες, επιτρέποντας στους πυροσβέστες να σημειώσουν πρόοδο στην προσπάθεια να ελέγξουν τα ενεργά πύρινα μέτωπα — τα κυριότερα είναι πέντε.

Την Πέμπτη (9/1), εκδηλώθηκε νέα πυρκαγιά βόρεια της κύριας εστίας στο Πασίφικ Παλισέιντς, κοντά στο προάστιο Χίντεν Χιλς, όπου ζουν διάφοροι πολυεκατομμυριούχοι και διασημότητες. Κατά το μεγαλύτερο μέρος της, ελέγχθηκε.

Η κατάσταση «είναι ακόμη πολύ επικίνδυνη», προειδοποίησε χθες η Ντιάν Κρίσγουελ της ομοσπονδιακής υπηρεσίας αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών (FEMA).

«Οι άνεμοι εξασθένισαν σήμερα, όμως μόλις έλαβα νεότερο μετεωρολογικό δελτίο θα ενισχυθούν εκ νέου τις επόμενες ημέρες», εξήγησε έπειτα από συνεδρίαση στον Λευκό Οίκο.

Σε διάφορους τομείς της αχανούς καλιφορνέζικης μεγαλούπολης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι κλήθηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Μπροστά στις λεηλασίες που πολλαπλασιάστηκαν σε πυροπαθείς περιοχές και συνοικίες όπου διατάχθηκε εσπευσμένη απομάκρυνση των πολιτών, επιβλήθηκε απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 ως τις 06:00 (τοπικές ώρες) στις περιοχές Πασίφικ Παλισέιντς και Αλταντίνα χθες.

Αναπτύχθηκαν μονάδες της εθνοφρουράς, ενώ δεκάδες άνθρωποι συνελήφθησαν για υποθέσεις αυτής της φύσης.

Πριν από την απόφαση αυτή, κάτοικοι αποφάσισαν να αυτοδικήσουν, οργανώνοντας περιπολίες ή φρουρώντας οι ίδιοι ό,τι απομένει από τις γειτονιές τους.

Ενώ είναι ακόμη νωρίς για να γίνουν ασφαλείς εκτιμήσεις για τα αίτια των πυρκαγιών, οι επικρίσεις πολλαπλασιάζονται, ειδικά για το επίπεδο προετοιμασίας και για την αντίδραση των αρχών.

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας, ο Δημοκρατικός Γκάβιν Νιούσομ, απαίτησε χθες «ανεξάρτητη και πλήρη εξέταση» των υπηρεσιών διανομής νερού στην πόλη. Επέκρινε ιδίως τις ελλείψεις στον εφοδιασμό με νερό εν μέσω πυρκαγιών, ειδικά τις πρώτες ώρες και ημέρες. «Χρειαζόμαστε απαντήσεις», να «μάθουμε τι ακριβώς έγινε», ανέφερε σε ανοικτή επιστολή του.

Οι πυρκαγιές στο Λος Άντζελες ενδέχεται να αποδειχθούν οι πιο δαπανηρές στην ιστορία. Η AccuWeather υπολογίζει πως οι ζημιές θα έχουν αξία που θα κυμανθεί από τα 135 ως τα 150 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο εκλεγμένος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ διέσπειρε μέσω Truth Social ψευδείς ισχυρισμούς, υποστηρίζοντας πως η Καλιφόρνια πλήττεται από έλλειψη νερού εξαιτίας των πολιτικών των Δημοκρατικών για την προστασία του περιβάλλοντος, επειδή κατ’ αυτόν κατασπαταλούν νερό για να σωθεί «άχρηστο ψάρι». Δεν έχει σταματήσει να απαιτεί να παραιτηθεί ο κυβερνήτης της Καλιφόρνιας Νιούσομ.

Ο απερχόμενος πρόεδρος Μπάιντεν από την πλευρά του είπε πως «πολλοί δημαγωγοί» προσπαθούν να επωφεληθούν από την παραπληροφόρηση για την καταστροφή.

