Το αεροσκάφος τύπου Learjet 55 ανήκει στην ιδιωτική εταιρεία Jet Rescue Air Ambulance. Σε δελτίο Τύπου που δημοσίευσε η εταιρεία στο LinkedIn, αναφέρει ότι το αεροσκάφος είχε απογειωθεί με τέσσερα μέλη πληρώματος και δύο επιβάτες: έναν ασθενή (σ.σ. για τον οποίο επισημαίνει πως πρόκειται για παιδιατρικό περιστατικό) και τον συνοδό του.

Προηγούμενη ενημέρωση έκανε λόγο για δύο επιβαίνοντες στο αεροσκάφος που συνετρίβη κοντά στο εμπορικό κέντρο Roosevelt Mall. Από την έκρηξη προκλήθηκε πυρκαγιά, με αποτέλεσμα τουλάχιστον ένα σπίτι και αρκετά αυτοκίνητα να τυλιχθούν στις φλόγες, όπως μεταδίδουν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Drone Footage from above of the Plane Crash Scene in Northeast Philadelphia pic.twitter.com/9vI9jWvBxO

— PhillyCrimeUpdate (@PhillyCrimeUpd) February 1, 2025