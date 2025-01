«Μία νέα εποχή στην ιστορία του Λιβάνου αρχίζει σήμερα», δήλωσε ο νεοεκλεγείς πρόεδρος κατά την ομιλία του ενώπιον του κοινοβουλίου ανακοινώνοντας ότι το λιβανικό κράτος θα έχει το μονοπώλιο των όπλων.

«Θα εργασθώ για να διασφαλίσω ότι το δικαίωμα του φέρειν όπλα θα ανήκει αποκλειστικά στο κράτος», είπε.

«Υπόσχομαι ότι θα ανοικοδομηθούν όλα όσα κατέστρεψε το Ισραήλ στον νότο και στις νότιες συνοικίες της Βηρυτού», δήλωσε ο Ζοζέφ Αούν δεσμευόμενος για την τήρηση της συμφωνίας εκεχειρίας με το Ισραήλ.

Θα εργασθούμε για την σύναψη των βέλτιστων σχέσεων με τις αραβικές χώρες, δήλωσε κάνοντας ειδική αναφορά στην Συρία. «Εχουμε μία ιστορική ευκαιρία για την αποκατάσταση των σχέσεων με την Συρία», είπε.

⚡️The moment Speaker Berri announced General Joseph Aoun as President of the Republic pic.twitter.com/Z3BBDJFmv0

— War Monitor (@WarMonitors) January 9, 2025