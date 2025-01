Σύμφωνα με τη DailyMail, χαρακτηριστικά, το σπίτι του Άντονι Χόπκινς δεν σώθηκε από την καταστροφική πυρκαγιά που μαίνεται στο Λος Άντζελες. Η έπαυλη, που αγοράσθηκε έναντι 6 εκατ. Δολαρίων, τυλίχθηκε στις φλόγες.

Ο Τσετ Χανκς, γιος του Τομ Χανκς και της Ρίτα Γουίλσον, έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram. Αναφέρει ότι η γειτονιά, που μεγάλωσε ως παιδί, κάηκε ολοσχερώς εκφράζοντας τη λύπη του. «Η γειτονιά στην οποία μεγάλωσα καίγεται. Προσεύχομαι για την Palisades», έγραψε σε story που δημοσίευσε.

Η Τζέιμι Λι Κέρτις, ηθοποιός και συγγραφέας, ανήκει στη λίστα με τους διασήμους που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. «Η κοινότητά μου και ίσως το σπίτι μου καίγεται. Η οικογένειά μου είναι ασφαλής. Πολλοί από τους φίλους μου θα χάσουν τα σπίτια τους. Και άλλες κοινότητες επίσης. Υπάρχουν τόσες πολλές αντικρουόμενες αναφορές. Με όλη την τεχνολογία, φαίνεται ότι υπάρχει πολύ λίγη ενημέρωση. Παρακαλώ, να δημοσιεύετε αλήθειες. Θα βοηθήσει όσους κινδυνεύουν. Είναι μια τρομακτική κατάσταση και είμαι ευγνώμων στους πυροσβέστες και σε όλους τους καλούς Σαμαρείτες που βοηθούν τους ανθρώπους να απομακρυνθούν από τη φωτιά», έγραψε χαρακτηριστικά. Ακολούθησαν πολλές αναρτήσεις, με στόχο να κινητοποιήσει τον κόσμο.

Η Τζένιφερ Λαβ Χιούιτ μοιράστηκε κι εκείνη τις σκέψεις της με τους διαδικτυακούς της φίλους, σχετικά με την καταστροφική πυρκαγιά. Η ηθοποιός εκκένωσε το σπίτι της και όπως αναφέρει σε ανάρτησή της στο Instagram, προσεύχεται να μην το βρει καμμένο.

Η Πάρις Χίλτον έμενε στο Μαλιμπού, ωστόσο η βίλα της χάθηκε στην καταστροφική πυρκαγιά. Η «χρυσή κληρονόμος» δήλωσε ότι το σπίτι, όπου ο μικρός γιος της έκανε τα πρώτα του βήματα, ήταν μεταξύ αυτών που καταστράφηκαν από τις φλόγες. «Η καταστροφή είναι αδιανόητη. Το να ξέρεις ότι τόσοι πολλοί ξυπνούν σήμερα χωρίς το μέρος που αποκαλούσαν σπίτι… είναι πραγματικά σπαρακτικό», έγραψε μεταξύ άλλων.

Η Μάντι Μουρ αποκάλυψε, στους διαδικτυακούς της φίλους, ότι αναγκάστηκε να εγκαταλείψει το σπίτι της κατά τη διάρκεια της νύχτας, μαζί με τα τρία της παιδιά και τα κατοικίδιά τους. «Εκκενώσαμε το σπίτι και είμαστε ασφαλείς, με παιδιά, τον σκύλο και τις γάτες μας. Προσεύχομαι και είμαι ευγνώμων για τους πρώτους εθελοντές που ανταποκρίθηκαν. Επίσης, είμαι ευγνώμων για την ευγένεια κάποιων φίλων που μας έδωσαν ένα μέρος για να μείνουμε. Προσπαθώ να προστατεύσω τα παιδιά από αυτή τη δυστυχία και την ανησυχία που νιώθω. Προσεύχομαι για όλους σε αυτή την όμορφη πόλη. Λυπάμαι για τις καταστροφές και τις απώλειες. Δεν ξέρω ακόμα αν το σπίτι μας έχει σωθεί».

Στη συνέχεια, η ηθοποιός ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο από τους κατεστραμμένους δρόμους και έκανε γνωστό στους διαδικτυακούς της φίλους πως έχασε τελικά το σπίτι της. «Ειλικρινά, είμαι σε σοκ και νιώθω μουδιασμένη για όλα όσα έχουν χάσει τόσοι πολλοί, συμπεριλαμβανομένης της οικογένειάς μου. Η κοινότητά μας είναι διαλυμένη, αλλά θα είμαστε εδώ για να ξαναχτίσουμε μαζί. Στέλνοντας αγάπη σε όλους τους πληγέντες και στην πρώτη γραμμή προσπαθώντας να το θέσουμε υπό έλεγχο», έγραψε.

Ο Άνταμ Μπρόντι και η σύζυγός του Λέιτον Μίστερ είναι κι εκείνοι ανάμεσα στις διασημότητες που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που μαίνονται το Λος Άντζελες, καθώς και οι δύο έχασαν τα σπίτια τους.

Adam Brody and Leighton Meester’s $6.5M mansion is destroyed by rampaging California wildfires https://t.co/b0zwRlB19f pic.twitter.com/mSfn58Vey0

Σε δήλωσή τους στον Guardian, ο Μπίλι Κρίσταλ και η σύζυγός του, Τζανίς, επιβεβαίωσαν ότι η κατοικία τους κάηκε ολοσχερώς, μετά από 46 χρόνια που ζούσαν σε αυτή. «Οι λέξεις δεν μπορούν να περιγράψουν την τεράστια καταστροφή που βλέπουμε και βιώνουμε. Πονάμε για τους φίλους και τους γείτονές μας που έχασαν επίσης τα σπίτια και τις επιχειρήσεις τους σε αυτή την τραγωδία. Η Τζανίς και εγώ ζούσαμε στο σπίτι μας από το 1979. Μεγαλώσαμε εδώ τα παιδιά μας και τα εγγόνια μας. Κάθε εκατοστό του σπιτιού μας ήταν γεμάτο αγάπη. Όμορφες αναμνήσεις που δεν μπορούν να αφαιρεθούν. Είμαστε πληγωμένοι φυσικά, αλλά με την αγάπη των παιδιών και των φίλων μας θα το ξεπεράσουμε. Προσευχόμαστε για την ασφάλεια όλων. Το Pacific Palisades είναι μια ανθεκτική κοινότητα καταπληκτικών ανθρώπων και ξέρουμε ότι με τον καιρό θα ανέβει ξανά. Είναι το σπίτι μας», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Το σπίτι της Άννα Φάρις καταστράφηκε επίσης, από τη φωτιά, όπως επιβεβαίωσε το Hollywood Reporter.

Ο Μπεν Άφλεκ εντοπίστηκε από τους φωτογράφους να βρίσκεται στο αυτοκίνητό του, σε σημείο όπου επέτρεπε η πυροσβεστική και να παρακολουθεί τη μάχη που δινόταν με τις φλόγες. Ο ίδιος μετακόμισε στην εν λόγω κατοικία αξίας 20 εκατομμυρίων δολαρίων αμέσως μετά το διαζύγιό του από τη Τζένιφερ Λόπεζ, δηλαδή στα μέσα του 2024.

Ben Affleck Evacuated, Races to Jennifer Garner’s Home in Palisades Fire | Click to read more https://t.co/3FdXfKQyXd

