Η Ακαδημία Κινηματογράφου είδε ότι η διοργάνωση σημείωσε τόσο μεγάλη επιτυχία και αποφάσισε ο Κόναν Ο’ Μπράιεν να παρουσιάσει τα Όσκαρ και την επόμενη χρονιά.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της μάλιστα, η τελετή απονομής το 2026, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Μαρτίου.

Forget the pot of gold—this St. Patrick’s Day, we’re giving you something even better. @ConanOBrien is officially returning to host the 98th Oscars! pic.twitter.com/Z2zOKbGO5Q

— The Academy (@TheAcademy) March 17, 2025