Αν και η ώρα δεν ήταν και η πλέον κατάλληλη, Μπαράκ Ομπάμα και Ντόναλντ Τραμπ που παρέστησαν, μαζί με τον πρόεδρο Μπάιντεν και τους άλλους υψηλούς καλεσμένους, στην κηδεία του Τζίμι Κάρτερ, συνομιλούσαν και γελούσαν.

Οι δύο πρώην πρόεδροι ήταν καθισμένοι ο ένας δίπλα στον άλλο στην κηδεία του πρώην προέδρου, που πέθανε στα τέλη Δεκεμβρίου σε ηλικία 100 ετών και όπως ήταν αναμενόμενο, συνομιλούσαν. Τι όμως είπαν;

Ειδικός στην ανάγνωση χειλιών —που μίλησε στο Sky News— αποκάλυψε ότι ο Ομπάμα έλεγε κάτι σχετικά με το να γίνει «σύντομα», με τον Τραμπ να παραδέχεται: «Δεν έχω ιδέα».

Ντόναλντ Τραμπ: «Θα μου δώσεις την ευκαιρία να ξεκινήσω εγώ;»

Ο Ομπάμα φάνηκε να γελάει όταν ο Τραμπ είπε: «Μπορείς να το φανταστείς;».

«Είμαστε εδώ για μια δύσκολη παράσταση,» ανέφερε ο εκλεγμένος αμερικανός πρόεδρος.

Ο επίσημος σε λίγες μέρες πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ρώτησε επίσης τον προκάτοχό του στον Λευκό Οίκο: «Θα μου δώσεις την ευκαιρία να ξεκινήσω εγώ;».

Ο Ομπάμα στη συνέχεια είπε: «Ναι, θα το έκανα. Ναι. Θα δούμε τι θα γίνει». Ο Τραμπ συνέχισε να συζητά για το πώς να πάρει τη γνώμη του κοινού για κάτι, αλλά δεν είναι σαφές για ποιο θέμα.

Πάντως, η συζήτησή τους φαίνεται ότι δεν πέρασε απαρατήρητη από την αντιπρόεδρο Κάμαλα Χάρις, η οποία καθόταν μπροστά τους. Μάλιστα η αντιπρόεδρος τους έριξε ένα αυστηρό βλέμμα, που το «τσάκωσαν» οι κάμερες.

