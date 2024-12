Ο Ντόναλντ Τραμπ όμως -κατά την προσφιλή του τακτική- έκανε την έκπληξη και προτίμησε να στείλει στην Ελλάδα έναν άνθρωπο της απολύτου εμπιστοσύνης του. Η 55χρονη Γκιλφόιλ , θερμή υποστηρίκτρια του νέου προέδρου και σημαντικό στέλεχος των δύο τελευταίων προεκλογικών εκστρατειών του, αποτελεί για τον Τραμπ την ιδανική επιλογή. Πρώην εισαγγελέας αλλά και παρουσιάστρια σε ενημερωτικά προγράμματα του τηλεοπτικού δικτύου FOX News, ήταν την τελευταία πενταετία κατά κάποιον τρόπο οικογένεια με τον πρόεδρο, αφού αρραβωνιάστηκε το 2020 τον μεγαλύτερο γιο του Ντόναλντ Τραμπ τζούνιορ. Δημοσιεύματα τους θέλουν να έχουν πια χωρίσει, αλλά σε κάθε περίπτωση η Γκιλφόιλ δέχθηκε με ενθουσιασμό την ανακοίνωση του παρ’ ολίγον πεθερού της, αφού σύμφωνα με πληροφορίες του «Ε.Τ.» επιθυμούσε πολύ αυτήν τη θέση.

Παρά την αμηχανία που προκάλεσε ο διορισμός της σε μεγάλο τμήμα της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, υπάρχουν και ομογενείς που τη γνωρίζουν και έχουν συνεργαστεί μαζί της, όπως ο σύμβουλος του Ντόναλντ Τραμπ σε θέματα μειονοτήτων, Χρήστος Μαραφάτσος, συμπρόεδρος του Οργανισμού Greeks for Trump. «Η Κίμπερλι είναι πολύ δυναμική και αποτελεί την τέλεια επιλογή για τη θέση αυτή. Θα είναι από τους πιο ισχυρούς και επιτυχημένους πρέσβεις και γνωρίζουμε ότι θα ενισχύσει τη συμμαχία ΗΠΑ-Ελλάδας όσο ποτέ άλλοτε», είπε στον «Ε.Τ.» ο Χρήστος Μαραφάτσος.

Κίμπερλι Γκιλφόιλ: Ποια είναι η πρώτη γυναίκα πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα

Μια «συντηρητική μαζορέτα» και παρ’ ολίγον νύφη του Τραμπ είναι η εκλεκτή του νεοεκλεγέντος Αμερικανού προέδρου για τη θέση του πρέσβη των ΗΠΑ στην Ελλάδα. Οι μηχανές αναζήτησης πήραν φωτιά, αφού η 55χρονη Κίμπερλι Γκίλφοϊλ δεν συνδέεται με την Ελλάδα -όπως ο Γκας Μπιλιράκης, το όνομα του οποίου είχε ακουστεί έντονα το προηγούμενο διάστημα-, ωστόσο έχει ισχυρούς δεσμούς με την οικογένεια Τραμπ. Η υποψηφιότητά της -που μένει να ψηφιστεί από τη Γερουσία- ήρθε λίγες ώρες μετά τις αναφορές ότι εκείνη και ο γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, τερμάτισαν τον αρραβώνα τους.

Το βράδυ της εκλογικής νίκης του νέου προέδρου των ΗΠΑ, η Γκίλφοϊλ εμφανίστηκε στη σκηνή με την οικογένεια Τραμπ, καθώς η ίδια είχε συμβάλει στην προεκλογική εκστρατεία, ταξιδεύοντας σε όλη τη χώρα προκειμένου να συγκεντρώσει χρήματα για την εκστρατεία του Τραμπ.

«Η Κίμπερλι είναι η κατάλληλη για να προάγει τις ισχυρές διμερείς σχέσεις με την Ελλάδα, προωθώντας τα συμφέροντά μας σε θέματα που αφορούν από την αμυντική συνεργασία ως το εμπόριο και την οικονομική καινοτομία», έγραψε στο «Truth Social», Ντόναλντ Τραμπ, κάνοντας γνωστή την επιλογή του.

Από μοντέλο… εισαγγελέας

Μπορεί η Γκίλφοϊλ να ήταν άγνωστη μέχρι πριν από μερικές ώρες στην Ελλάδα, ωστόσο έχει απασχολήσει την εγχώρια σκηνή. Η ίδια ενσαρκώνει το «αμερικανικό όνειρο». Γεννήθηκε στο Σαν Φρανσίσκο, η μητέρα της Μερσέντες μετανάστρια από το Πουέρτο Ρίκο πέθανε από λευχαιμία όταν ήταν 11 χρόνων, ενώ ο πατέρας της Αντονι, γεννημένος στην Ιρλανδία, ήταν εργάτης σε οικοδομές και αργότερα επενδυτής ακινήτων. Η Γκίλφοϊλ φοίτησε σε ιδιωτικό σχολείο θηλέων, όπου, σύμφωνα με μια ανάρτηση στο Instagram, ήταν αρχηγός μιας αήττητης ομάδας σόφτμπολ. Μπήκε στη Νομική Σχολή και πλήρωσε τα δίδακτρά της δουλεύοντας ως μοντέλο εσωρούχων της Victoria‘s Secret. Μετά την αποφοίτησή της έγινε εισαγγελέας στο γραφείο του εισαγγελέα του Σαν Φρανσίσκο, όπου, σύμφωνα με το βιβλίο της το 2015 «Making The Case: How to Be Your Own Best Advocate», ήταν γνωστή ως «ο τυφώνας».

ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΠΑΡΕΝΟΧΛΗΣΗ

Μετά το μόντελινγκ και τη δικηγορία συνέχισε την καριέρα της στα τηλεοπτικά στούντιο, καθώς ανέλαβε θέση νομικής αναλύτριας στο Fox News και αργότερα παρουσίασε επί σειρά ετών δύο από τις εκπομπές του φιλοτραμπικού τηλεοπτικού δικτύου. Το 2018 προκλήθηκε σάλος, καθώς υπήρξαν καταγγελίες για ανάρμοστη συμπεριφορά και σεξουαλική παρενόχληση, με τον δικηγόρο της να το αρνείται. Το «New Yorker» αργότερα αποκάλυψε ότι ένας από τους βοηθούς της είχε υποβάλει καταγγελία για παρενόχληση και έλαβε συμβιβασμό, που λέγεται ότι ανερχόταν στα τέσσερα εκατομμύρια δολάρια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΠΡΩΗΝ ΣΥΖΥΓΟΣ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ πριν από τη σχέση της με τον υιό Τραμπ ήταν παντρεμένη με τον δήμαρχο του Σαν Φρανσίσκο, Γκάβιν Νιούσομ, ο οποίος είναι τώρα Δημοκρατικός κυβερνήτης της Καλιφόρνια και στη συνέχεια με έναν μεγιστάνα επίπλων ονόματι Ερικ Βίλενς με τον οποίο απέκτησε έναν γιο. Η πολιτική της δράση ξεκίνησε στη θέση της αντιπροέδρου σε επιτροπή πολιτική δράσης υπέρ του Τραμπ, ενώ στο Εθνικό Συνέδριο των Ρεπουμπλικανών το καλοκαίρι δήλωσε: «Στέκομαι ενώπιόν σας ως εργαζόμενη μητέρα, πρώην εισαγγελέας, καθολική και περήφανη Λατίνα». Η Γκίλφοϊλ, αν υπερψηφιστεί στη Γερουσία και αναλάβει καθήκοντα στην Αθήνα, θα κληθεί να ενημερωθεί σε σειρά ζητημάτων που αφορούν τις ελληνοαμερικανικές σχέσεις, αλλά και τις σχέσεις της Ελλάδας με τις γείτονες χώρες.

ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΗΣ

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ σε ανάρτησή της, σημείωσε πως «οι δημοκρατικές αξίες που γεννήθηκαν στην Ελλάδα βοήθησαν στην ίδρυση της Αμερικής. Και τώρα, έχουμε την ευκαιρία να τιμήσουμε αυτή την ιστορία φέρνοντας καλύτερες μέρες εδώ στο εσωτερικό και στο εξωτερικό. Ως πρέσβης, ανυπομονώ να υλοποιήσω την ατζέντα Τραμπ, να υποστηρίξω τους Ελληνες συμμάχους μας και να εγκαινιάσω μια νέα εποχή ειρήνης και ευημερίας».

