Ένας αγώνας πυγμαχίας μεταξύ της Ιταλίδας Angela Carini και της Αλγερινής Imane Khalif στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού πυροδότησε μια τεράστια συζήτηση για το φύλο. Η Καρίνι εγκατέλειψε τον αγώνα μετά από μόλις 46 δευτερόλεπτα από το κουδούνι έναρξης. Η Ιταλίδα έπεσε στο κέντρο του ρινγκ αφού αντιμετώπισε τις πιο δυνατές γροθιές σε ολόκληρη την καριέρα της. Οι χρήστες του Διαδικτύου, συμπεριλαμβανομένου του Ιταλού πρωθυπουργού, του Έλον Μασκ και της JK Rowling ήταν εξαγριωμένοι λόγω του προηγούμενου ρεκόρ της Κελίφ που απέτυχε σε τεστ καταλληλότητας φύλου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα του 2023. Σύντομα, το “Shame on Olympics” και το #IStandWithAngelaCarini άρχισαν να γίνονται trend στο “X”.

Ο προπονητής της Καρίνι, Εμανουέλ Ρενζίνι, τόνισε επίσης ότι την είχαν προειδοποιήσει να μην μπει στο ρινγκ. «Πολλοί άνθρωποι στην Ιταλία προσπάθησαν να της τηλεφωνήσουν και να της πουν: «Μην πας, σε παρακαλώ. Είναι άντρας, είναι επικίνδυνο για σένα».

Εν τω μεταξύ, η Khelif είπε εν συντομία στο BBC, “Είμαι εδώ για το χρυσό. Θα πολεμήσω οποιονδήποτε, θα τους πολεμήσω όλους”.

Ενόψει του αγώνα της Πέμπτης, η Διεθνής Ένωση Πυγμαχίας δημοσίευσε μια επίσημη δήλωση σχετικά με τον προηγούμενο αποκλεισμό της Imane Khelif (και του Lin Yu-ting) στον απόηχο της συμμετοχής τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού το 2024. «Στις 24 Μαρτίου 2023, η IBA απέκλεισε τις αθλήτριες Lin Yu-ting και Imane Khelif από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας IBAWomen’s New Delhi 2023. Αυτός ο αποκλεισμός ήταν αποτέλεσμα της αποτυχίας τους να εκπληρώσουν τα κριτήρια επιλεξιμότητας για συμμετοχή στον αγώνα γυναικών, όπως ορίστηκαν και καθορίζεται στους κανονισμούς IBA», δήλωσε η IBA.

Η ένωση πυγμαχίας τόνισε ότι οι αθλητές “δεν υποβλήθηκαν σε εξέταση τεστοστερόνης, αλλά υποβλήθηκαν σε ξεχωριστό και αναγνωρισμένο τεστ, σύμφωνα με το οποίο τα στοιχεία παραμένουν εμπιστευτικά. Το αποτέλεσμά της έδειξε ότι “δεν πληρούσαν τα απαιτούμενα απαραίτητα κριτήρια επιλεξιμότητας και βρέθηκε ότι ήταν ανταγωνιστικοί πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες αθλήτριες».

Ο Khelif άσκησε αρχικά έφεση κατά της απόφασης στο Διαιτητικό Αθλητικό Δικαστήριο (CAS), αλλά αργότερα την απέσυρε, καθιστώντας την απόφαση IBA νομικά δεσμευτική.

Η απόφαση να τους επιτραπεί να συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες έπεσε τελικά στη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή (ΔΟΕ). Η IBA προέτρεψε τα ενδιαφερόμενα μέρη να αναζητήσουν απαντήσεις από τη ΔΟΕ σχετικά με το να επιτραπεί σε «αθλητές με ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα να αγωνίζονται».

Από την άλλη πλευρά, η ΔΟΕ υποστήριξε: “Όλοι όσοι αγωνίζονται στην κατηγορία των γυναικών συμμορφώνονται με τους κανόνες επιλεξιμότητας του αγώνα. Είναι γυναίκες στα διαβατήριά τους”.

Τόσο η ΔΟΕ όσο και η υπό τη Ρωσία IBA έχουν εμπλακεί σε μια πολυετή διαμάχη για υποτιθέμενες αποτυχίες διακυβέρνησης και ακεραιότητας, ανέφερε η New York Post.

A young female boxer has just had everything she’s worked and trained for snatched away because you allowed a male to get in the ring with her. You’re a disgrace, your ‘safeguarding’ is a joke and #Paris24 will be forever tarnished by the brutal injustice done to Carini. https://t.co/JMKzVljpyr

— J.K. Rowling (@jk_rowling) August 1, 2024