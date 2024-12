Ο αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, πρόσθεσε ότι εάν οι ενδείξεις αποδειχθούν ακριβείς, υπογραμμίζουν τη ρωσική απερισκεψία κατά την εισβολή στην Ουκρανία.

Νωρίτερα κυβερνητικές πηγές του Αζερμπαϊτζάν επιβεβαίωσαν στο Euronews την Πέμπτη ότι ένας ρωσικός πύραυλος εδάφους-αέρος προκάλεσε τη συντριβή του αεροσκάφους της Azerbaijan Airlines στο Ακτάου του Καζακστάν την Τετάρτη.

Σύμφωνα με τις πηγές, ο πύραυλος εκτοξεύθηκε κατά της πτήσης 8432 κατά τη διάρκεια εναέριας δραστηριότητας μη επανδρωμένου αεροσκάφους πάνω από το Γκρόζνι και τα θραύσματα έπληξαν τους επιβάτες και το πλήρωμα καμπίνας, καθώς εξερράγησαν δίπλα στο αεροσκάφος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Οι κυβερνητικές πηγές τόνισαν στο Euronews ότι δεν επιτράπηκε στο αεροσκάφος, που υπέστη ζημιές, να προσγειωθεί σε κανένα ρωσικό αεροδρόμιο παρά τα αιτήματα των πιλότων για αναγκαστική προσγείωση και διατάχθηκε να πετάξει μέσω της Κασπίας Θάλασσας προς το Ακτάου στο Καζακστάν. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα συστήματα πλοήγησης GPS του αεροπλάνου είχαν μπλοκάρει σε όλη τη διαδρομή της πτήσης πάνω από τη θάλασσα.

Το επιβατικό αεροσκάφος Embraer EMBR3.SA που πετούσε από το Αζερμπαϊτζάν προς τη Ρωσία συνετρίβη κοντά στην πόλη Ακτάου στο Καζακστάν την Τετάρτη, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 38 άνθρωποι ενώ διασώθηκαν 29 από τους 67 επιβάτες.

Η πτήση J2-8243 της Αζερμπαϊτζάν Airlines πετούσε εκατοντάδες μίλια από την προγραμματισμένη της διαδρομή και συνετρίβη στην απέναντι όχθη της Κασπίας Θάλασσας, όταν προσπάθησε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση. Οι πρώτες αναφορές έκαναν λόγο για σύγκρουση με σμήνος πουλιών με τους ειδικούς ωστόσο να θεωρούν αυτή την αιτία απίθανη, σύμφωνα με το Reuters.

Οι εφιαλτικές στιγμές που έζησαν οι επιβάτες του αεροσκάφους των Azerbaijan Airlines που συνετρίβη στο Καζακστάν την Τετάρτη, 25 Δεκεμβρίου, αποτυπώνονται σε συγκλονιστικά βίντεο που κυκλοφορούν στα social media.

Σε ένα από τα βίντεο, που τραβήχτηκε από μέσα στην καμπίνα του αεροσκάφους, φαίνονται οι επιβάτες λίγο πριν τη συντριβή, με τις μάσκες οξυγόνου να έχουν ήδη πέσει πάνω από τα καθίσματα, μαρτυρώντας την ένταση που επικρατούσε. Οι εκφράσεις των προσώπων τους αποτυπώνουν τον πανικό και την αγωνία.

Σε άλλο βίντεο, καταγράφονται οι προσπάθειες των επιζώντων να απεγκλωβιστούν από τα συντρίμμια του αεροσκάφους. Οι εικόνες είναι σκληρές, δείχνοντας την έκταση της καταστροφής και την ηρωική προσπάθεια των επιβαινόντων να σωθούν.

The final moments of the Azerbaijan Airlines plane before its crash in Kazakhstan were captured by a passenger onboard.

Aftermath also included in the footage. pic.twitter.com/nCRozjdoUY

— Clash Report (@clashreport) December 25, 2024